به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن به مناسبت روز شهید در این کشور سخنرانی کرد.

رهبر جنبش انصارالله در ابتدای سخنرانی خود ضمن قدردانی از خانواده های صبور و مقاوم شهدا و ادای احترام به آنها گفت: مردم عزیز ما سالگرد شهید را به عنوان یک مناسبت بزرگ که دارای ارزش عمیق ایمانی است گرامی می‌دارند، روزی که تقدس، عظمت و اهمیت خود را از قداستی که خداوند متعال به شهادت در راه خود و به کسانی که در راه او شهید می‌شوند، عطا فرموده، می‌گیرد.

الحوثی افزود: مردم یمن این مناسبت را در حالی گرامی می‌دارند که هر روز شهید می‌دهند، از پرچم جهاد در راه خدا محافظت می‌کنند و با تجاوز مستکبر، ظالم و جنایتکار که به ناحق، ظالمانه و خائنانه به مردم ما حمله می‌کند، مقابله می‌کنند. مردم عزیز یمن در موضع خود و در جنبش آزادی‌بخشی که در راه حق و رهایی از کنترل مستکبر و ظالم انجام می‌دهند، ثابت قدم هستند.

وی تصریح کرد: ملت عزیز ما با گرامیداشت سالانه این مناسبت می‌کوشد مفهوم قرآنی شهادت در راه خداوند سبحان و متعال را تثبیت کند. روحیه ملت ما اهمیت بسیار زیادی در شکستن تمام قیدوبندهای ترس و زنجیرهایی دارد که طاغوت‌ها، جباران، ستمگران و مستکبران می‌کوشند ملت‌های امت اسلامی ما را با آنها به بند بکشند تا آنها را رام کنند و به ‌گونه‌ای پرورش دهند که سلطه‌گری، کنترل و به بردگی کشیدنشان آسان شود.

عبدالملک بدرالدین اظهار داشت: ملت ما با گرامیداشت این مناسبت، این روحیه را بیش از پیش زنده می‌کند؛ روحیه‌ای که ملت‌ها را از اسارت ترس آزاد می‌سازد و امت را در سطحی بالا از آمادگی برای حرکت و اثرگذاری قرار می‌دهد. با وجود روحیه شهادت‌طلبی، طاغوت‌ها هرگز نمی‌توانند امت ما را خوار کنند یا بر آن سلطه یابند. شهیدان راه خدا الگوهایی الهام ‌بخش در بخشندگی، اخلاق، ارزش‌ها و پایداری خود هستند. امت نیز از آنان صبر عظیم، بخشندگی و استقامت در رویارویی با طغیان را می‌آموزد. دستورات خداوند و حرکت در راه او در همه سطوح، والاترین دستوراتی هستند که انسان را در مسیر موضع حق و آرمان عادلانه به حرکت درمی‌آورند و هدفشان استقرار ارزش‌های نیکی، حق و عدالت است.

رهبر انصارالله خاطرنشان کرد: بسیاری از نیروها در عرصهٔ انسانی، انگیزه‌هایی همچون ظلم، سلطه، استثمار، ستم، خشونت، خودکامگی و طمع را دنبال می‌کنند؛ این وضعیت به طور گسترده‌ای در واقعیت بسیاری از کشورها و نهادهای بزرگ با توانمندی‌های فراوان وجود دارد. دشمنانی که با آن‌ها می‌جنگیم و خداوند دستور داده است که با آن‌ها بجنگیم، افراد شرور، جنایتکار، ظالم، مفسد، و متکبر هستند.

وی تأکید کرد: هنگامی که امتی در راه خداوند سبحان حرکت می‌کند، خود را از سلطه طاغوت، ستمگران، مستکبران و جنایتکاران آزاد می‌سازد و از مصونیت، تأیید الهی و یاری خداوند برخوردار می‌شود. دشمنانی که با آنها می‌جنگیم و خداوند به ما دستور داده است با آن‌ها بجنگیم، همان بدکاران و جنایتکاران، طاغوت‌ها، مفسدان، ستمگران و مستکبران هستند. جنایتکاری و طغیان بدکاران، جوامع بشری و ما را به‌ عنوان یک امت هدف قرار می‌دهد و هدف آنها به بردگی کشیدن، ستم، تحقیر و مباح شمردن حرمت‌هاست. امت برای دفع شرارت بدکاران، طاغوت‌ها و جنایتکاران به جهاد نیاز دارد؛ جهاد وسیله‌ای برای حفاظت از مردم و آزاد کردن آنها از سلطه طاغوت است. از نتایج و ثمرات جهاد، استقرار حق، عدالت و نیکی در جامعه است. هر اندازه ملتی صلح ‌طلب باشد و برای مردم اطراف خود خیر بخواهد، از شرارت بدکاران در امان نخواهد ماند.

الحوثی ادامه داد: جهاد در راه خدا، آزادی را در مفهوم حقیقی آن برای ما به‌ عنوان یک امت محقق می‌کند که به معنای آزادی از سلطه طاغوت‌ها، ستمگران، جنایتکاران، مستکبران، مفسدان و بدکاران است. جهاد، ما را در موضع قدرت قرار می‌دهد تا در برابر شرارت، جنایت، طغیان، فساد و ستم آنها بایستیم. امت در سایه جهاد، با به‌ کارگیری اسباب پیروزی، از یاری و تأیید خداوند برخوردار می‌شود تا امتی مصون، سربلند و تسلیم ‌ناپذیر در برابر ستمگران باشیم. جایگزین جهاد در راه خدا، وضعیتی است که در آن امت رام می‌شود و در برابر طاغوت‌ها، ستمگران و مستکبران سر فرود می‌آورد. دشمنان درصدد سلطه بر امت ما، تصاحب امکانات و منابع آن و اشغال سرزمین‌هایش هستند. هر ملتی که خواهان عزت، امنیت، حفاظت و مصونیت است، باید از قدرت و توانایی لازم برای مقابله با هر تجاوزی که آن را هدف قرار می‌دهد، برخوردار باشد.

رهبر انصارالله در بخش دیگری از سخنانش گفت: ملت فلسطین، پیش از اشغالگری انگلیس و سپس اشغالگری صهیونیستی، هیچ موضع خاصی علیه یهودیان یا انگلیس نداشت. ملت فلسطین، ملتی مستضعف است که انگلیسی‌ها و یهودیان از همان ابتدا به دلیل طمع‌ها و انگیزه‌های شرورانه خود، آن را هدف قرار دادند. از نعمت‌های بزرگ این است که شهیدان همواره در شادی، بشارت و سرور باشند. امت برای قرن‌ها در انجام وظایف مقدس خود کوتاهی کرده است. کوتاهی امت در انجام وظایفش، به طاغوت‌ها و ستمگران امکان داد تا ظلم و فساد را گسترش دهند. طاغوت‌ها و ستمگران، جهان را از ظلم، جور، شرارت و فساد پر کرده‌اند. طاغوت‌ها و جنایتکاران، زندگی جوامع بشری را تلخ و آن را از رنج‌ها، اندوه‌ها و بحران‌ها آکنده‌ کرده اند. هرچه طاغوت‌ها و بدکاران قدرت بیشتری پیدا می‌کنند، تمام امکانات و توانمندی‌های خود را علیه مردم و زندگی آنان به کار می‌گیرند. طاغوت‌ها تمام امکانات و توانمندی‌هایی را که در اختیار دارند، در جهت تأثیرگذاری بر زندگی مردم به کار می‌گیرند. رژیم هایی وجود دارند که از امکانات مادی عظیم و توانمندی‌های نظامی و اقتصادی گسترده برخوردارند. این قدرت‌ها و رژیم‌ها، متناسب با امکانات، توانمندی‌ها و نفوذی که به دست آورده‌اند، تمام آن‌ را در مسیر طغیان، جنایت و ستم علیه جوامع بشری به کار گرفته‌اند.

عبدالملک بدرالدین تأکید کرد: اگر آمریکا از نیروهای خیر و صلح طلب بود و تمام این امکانات عظیم را در خدمت جوامع بشری به کار می‌گرفت، وضعیت چگونه می‌شد؟ آمریکا تمام امکانات خود را برای ستم به جوامع بشری در مناطق گسترده‌ای از جهان به کار گرفته است. آمریکا حتی از سلاح هسته‌ای و بمب‌های اتمی برای کشتن صدها هزار نفر، از جمله کودکان، زنان، پیران و جوانان استفاده کرده است. آمریکا مرگبارترین انواع سلاح‌ها را برای ویران کردن شهرها طراحی می‌کند. سلاح‌هایی که از مخرب‌ترین و مرگبارترین ابزارها برای هدف قرار دادن شهرها هستند. شهرها پادگان نظامی نیستند؛ مناطق مسکونی محل زندگی جوامع غیرنظامی هستند. آمریکایی‌ها با برخورداری از توانمندی‌ها و امکانات عظیم خود، اصرار دارند مرگبارترین انواع سلاح‌ها را برای ویران کردن شهرها و نسل‌ کشی ساکنان آنها طراحی کنند. آمریکایی‌ها توانمندی‌های رسانه‌ای خود را برای گسترش گمراهی و فساد، رام کردن ملت‌ها، فریب دادن آنها و به فساد کشاندنشان به کار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: روحیه بخشش و شهادت در راه خدا، روحیه‌ای ایمانی است که امت را برای رویارویی با سرسخت ‌ترین طاغوتیان و بدترین شروران ارتقا می‌دهد. روحیه بخشش و شهادت در راه خدا به امت کمک می‌کند دشواری‌ها را تحمل کند و فارغ از میزان چالش‌ها، در برابر آنها پایدار بماند. این روحیه والا، امت را در جایگاهی پیشرفته و قدرتمند برای مقابله با طاغوتیان، مستبدان و ستمگران قرار می‌دهد. امتی که از این روحیه برخوردار باشد، هر اندازه چالش‌ها بزرگ باشند، در برابر قدرت و ستم طاغوتیان شکست نمی‌خورد.

الحوثی در ادامه افزود: تجاوز به ملت ما از سال ۲۰۱۵، با نظارت آمریکا، حمایت آشکار و علنی صهیونیستی ـ اسرائیلی و مشارکت انگلیس صورت گرفته است. نظام سعودی ابزاری است که این تجاوز را اجرا و تأمین مالی می‌کند و مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد؛ تجاوزی که تحت نظارت آمریکا و با حمایت صهیونیستی ـ اسرائیلی انجام می‌شود. نظام سعودی، شاخ شیطان و قارون مستکبر عصر حاضر است و این ویژگی‌ها در واقعیت عملی و رفتار تجاوزکارانه، جنایتکارانه، فسادآمیز و ظالمانه آن به‌وضوح دیده می‌شود. تجاوز به کشور ما از همان ابتدا تحت نظارت آمریکا آغاز شد و پیش از آنکه از سوی عربستان اعلام شود، در آمریکا اعلام شده بود. تجاوز به کشور ما ابتدا از آمریکا اعلام شد، نه عربستان، و تا امروز ادامه یافته است. نظام سعودی بار دیگر، تحت نظارت آمریکا و با حمایت رژیم صهیونیستی، به ارتکاب جنایات خود در بالاترین سطوح تشدید تنش، طغیان و جنایتکاری بازگشته است. بیش از ۱۴ هزار مزرعه کشاورزی با بمب‌های آمریکایی از سوی عربستان هدف قرار گرفته‌اند تا سوزانده و تخریب شوند. جنایتکاری سعودی هر روز به‌ صورت آشکار و علنی و با نظارت آمریکا و نقش علنی اسرائیل ادامه دارد.

وی افزود: نقش اسرائیل در تجاوز سعودی به کشور ما علنی است و حتی مقامات آمریکایی نیز درباره آن سخن گفته‌اند. ترامپ شخصاً اذعان کرده است که دشمن اسرائیلی در تجاوز به کشور ما با عربستان همکاری می‌کند. در تجاوز به کشور ما، مشارکت صهیونیستی ـ اسرائیلی وجود دارد و برخی می‌گویند این همکاری شامل ارائه گزارش های اطلاعاتی و تعیین اهداف نیز می‌شود. نقش آمریکا، اسرائیل و انگلیس در این تجاوز، نظارت، تعیین اهداف، برنامه‌ریزی و مدیریت عملیات است. نقش سعودی در این تجاوز، اجرای عملیات، تأمین مالی و برعهده گرفتن مسئولیت آن است؛ زیرا آنها می‌خواهند این تجاوز، چهره‌ای عربی و منتسب به اسلام داشته باشد. آمریکا، اسرائیل و انگلیس موفق شده‌اند از میان این امت، یک چهره عربی ـ اسلامی در اختیار داشته باشند که تجاوز را اجرا کند، مسئولیت آن را بپذیرد و هزینه‌هایش را تأمین کند.

رهبر انصارالله اظهار داشت: نظام سعودی تریلیون‌ها دلار از ثروت‌های شبه‌ جزیره عربستان را به آمریکا داده و این ثروت‌های عظیم را برای تجاوز به یک ملت مسلمان به کار می‌گیرد. نظام سعودی ثروت‌های عظیم خود را برای نابودی این ملت، کشتن کودکان و زنان و تخریب خانه‌ها و مؤلفه‌های اساسی زندگی در کشور ما به کار می‌گیرد.سید عبدالملک بدرالدین ادامه داد: تجاوز سعودی علیه ملت ما، خدمت به آمریکا، اسرائیل، انگلیس، صهیونیسم و غرب کافر است. تجاوز به کشور ما در چارچوب سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های غربی صورت می‌گیرد که هدفشان نابودی این امت و غرق کردن آن در درگیریها، بحران‌ها و مشکلات است.

عبدالملک بدرالدین تصریح کرد: نظام سعودی بر ادامه این تجاوز اصرار دارد و بدون هیچ توجیهی وارد آن شده است؛ از آغاز تجاوز نیز هیچ مشروعیتی نداشته است. عربستان هیچ توجیهی برای تجاوز به کشور ما ندارد و هیچ دلیلی برای هدف قرار دادن ملت ما در اختیار ندارد. تجاوز و محاصره‌ای ظالمانه که ملت ما را از ثروت‌های ملی خود، که مالک آنهاست و به آنها نیاز دارد، محروم کرده است. ملت ما برای پرداخت حقوق‌ها، تأمین خدمات عمومی، بهداشت و آموزش، بیش از هر چیز به ثروت‌های ملی خود نیاز دارد، اما از همه این امکانات، بر اثر تجاوز و ستم محروم شده است. عربستان آشکارا نقش خود را به‌ عنوان چهره اصلی تجاوز، تأمین‌ کننده مالی و مجری آن بر عهده گرفته و توانمندی‌ها، امکانات و ثروت عظیم شبه‌جزیره عربستان را در این مسیر به کار می‌گیرد. شایسته بود مردم شبه‌ جزیره عربستان از این ثروت عظیم بهره‌مند شوند و با تکیه بر آن، پیشرفتی واقعی را رقم بزنند. دشمنان به چهره‌ای نیاز دارند که در عرصه عربی و اسلامی نفوذ داشته باشد و به ‌عنوان طرفی عرب و مسلمان پذیرفته شود.

وی تأکید کرد: ما بر موضع خود در قبال چالش‌ها و خطرهایی که از سوی دشمن آمریکایی، اسرائیلی و دشمنان اسلام و مسلمانان، امت ما را تهدید می‌کنند، پایبند هستیم. از متجاوز سعودی می‌خواهیم تجاوز و محاصره علیه ملت مسلمان و عزیز یمن را متوقف کند. توقف تجاوز و محاصره علیه ملت ما به سود خود سعودی است. اصرار متجاوز سعودی بر ادامه تجاوز، چیزی جز افزایش خسارت برای او به همراه نخواهد داشت. ما به ‌عنوان ملت یمن، همراه با نیروهای مسلح و در سطح رسمی و مردمی، برای مقابله با تجاوز ظالمانه و ستمگرانه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. هنگامی که می‌گوییم سعودی، منظورمان نظام سعودی است، نه ملت خودمان در شبه ‌جزیره عربستان. نظام سعودی فاسد، جنایتکار، متکبر، منافق و مزدوری است که در خدمت دشمنان اسلام و مسلمانان قرار دارد. نظام سعودی به دشمنان اسلام و مسلمانان خدمت می‌کند و در راستای منافع صهیونیسم فعالیت می‌کند. همه ملت‌های عربی و اسلامی باید نسبت به شعارها، تبلیغات، تهمت‌ها، افتراها و دروغ‌هایی که نظام سعودی مطرح می‌کند، آگاه و بصیر باشند.

الحوثی در بخش پایانی سخنانش گفت: هر کس از تجاوز سعودی حمایت کند، حتی در جنایت‌هایی که متجاوز سعودی مرتکب می‌شود، شریک است. هر کس از تجاوز سعودی حمایت کند، در کشتن کودکان و زنان نیز شریک است. به برادران و عزیزانمان در استان‌های جنوبی تأکید می‌کنیم که نیروهای مسلح، آنها را هدف قرار نمی‌دهند. تأکید می‌کنیم ادعاهای دشمن سعودی مبنی بر محاصره شهر تعز، ادعاهایی باطل است. هیچ محاصره‌ای علیه شهر تعز وجود ندارد و در زمینه مواد غذایی و نیازهای انسانی، ورود هر نوع کالایی آزاد است. ورود مواد غذایی، دارو و نیازهای انسانی به شهر تعز، حتی برای گروه‌های وابسته به سعودی، آزاد است. هر کس می‌خواهد از نبود محاصره علیه شهر تعز اطمینان پیدا کند، می‌تواند به این شهر برود و از این واقعیت مطمئن شود. سعودی دروغ می‌گوید و گروه وابسته و وفادار به او که به ملت و میهن خود خیانت کرده نیز درباره شهر تعز دروغ می‌گوید.