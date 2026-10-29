https://mehrnews.com/x3dsSf ۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸ کد مطلب 6993781 استانها گلستان استانها گلستان ۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸ شهید عباس آبزلالان؛ رزمندهای که برای نجات همرزمانش جان داد گرگان- شهید عباس آبزلالان، رزمنده اهل کلاله، در عملیات دهلران با فداکاری برای نجات همرزمانش به شهادت رسید. دریافت 35 MB کد مطلب 6993781 کپی شد مطالب مرتبط تقدیر فرمانده سپاه نینوا گلستان از عوامل ارکستر «روایت جاودانگی» محمدی: همافزایی فرهنگی، مسیر توسعه هنر در گلستان است تمثال سه رهبر جمهوری اسلامی با هنر سیاهقلم هنرمند گلستانی رونمایی شد برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان برچسبها گلستان گرگان اجلاسیه چهارهزار شهید گلستان
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