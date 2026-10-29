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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

شهید عباس آبزلالان؛ رزمنده‌ای که برای نجات همرزمانش جان داد

شهید عباس آبزلالان؛ رزمنده‌ای که برای نجات همرزمانش جان داد

گرگان- شهید عباس آبزلالان، رزمنده اهل کلاله، در عملیات دهلران با فداکاری برای نجات همرزمانش به شهادت رسید.

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کد مطلب 6993781

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