به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه آیین تجلیل از محیط‌بانان استان قم که به مناسبت روز ملی محیط‌بان در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره برگزار شد، از نزدیک در جریان بخشی از تلاش‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای نیروهای حفاظتی قرار گرفت و بر پیگیری مطالبات این حوزه تأکید کرد.

استاندار قم با اشاره به دشواری‌های مأموریت محیط‌بانان و اهمیت مسئولیت آنان در صیانت از طبیعت اظهار کرد: حضور در کنار محیط‌بانان و مشاهده تلاش‌های ارزشمند آنان، تجربه‌ای مفید و لذت‌بخش بود، چراکه این نیروها با وجود سختی‌های کار، با علاقه و جدیت از طبیعت و اکوسیستم منطقه حفاظت می‌کنند.

وی با بیان اینکه حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، مسئولیتی در قبال نسل‌های آینده است، افزود: صیانت از محیط زیست و حفظ ظرفیت‌های طبیعی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه قرار گیرد تا این مواهب ارزشمند برای نسل‌های بعدی نیز باقی بماند.

بهنام‌جو با اشاره به برخورداری قم از ظرفیت‌های متنوع طبیعی در کنار جایگاه زیارتی این استان تصریح کرد: قم علاوه بر ظرفیت ارزشمند زیارتی، از مناطق طبیعی بکر و قابل‌توجهی برخوردار است که می‌توان با رعایت ملاحظات حفاظتی و مدیریت صحیح، زمینه بهره‌مندی زائران و مردم از این مواهب الهی را فراهم کرد.

تقویت امکانات محیط‌بانان را پیگیری می‌کنیم

استاندار قم با اشاره به مطالبات نیروهای محیط‌بانی در زمینه تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز گفت: محیط‌بانان برای انجام مأموریت‌های خود به امکانات مناسب نیاز دارند و تأمین خودرو، موتورسیکلت و تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی از جمله درخواست‌هایی است که باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با اعلام افزایش اعتبارات محیط زیست استان در سال جاری نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: با وجود رشد اعتبارات، منابع اختصاص‌یافته همچنان با حجم نیازهای موجود فاصله دارد و برای جبران کمبودهای انباشته‌شده این حوزه باید اقدامات بیشتری انجام شود.

بهنام‌جو با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های مجموعه محیط زیست استان برای بهبود شرایط کاری محیط‌بانان بیان کرد: شناخت دقیق مسائل و نیازهای میدانی، زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر را فراهم می‌کند و بازدید از مناطق و گفت‌وگوی مستقیم با نیروهای فعال در این عرصه، در شناسایی ظرفیت‌ها و اولویت‌های حمایتی اهمیت دارد.

نیاز مناطق حفاظت‌شده باید جدی گرفته شود

استاندار قم با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به الزامات حفاظتی و نیازهای زیرساختی مناطق طبیعی اظهار کرد: برخی مناطق حفاظت‌شده از جمله محدوده دریاچه نمک، به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات موردنیاز نیاز دارند و این مسائل باید در کنار برنامه‌های حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: فراهم‌کردن امکانات متناسب با مأموریت‌های محیط‌بانان، در ارتقای کیفیت انجام وظایف و افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی نقش دارد و رسیدگی به این نیازها باید با شناخت شرایط مناطق و اولویت‌بندی مسائل دنبال شود.

بهنام‌جو با تأکید بر تداوم حمایت از نیروهای محیط‌بانی خاطرنشان کرد: پشتیبانی از محیط‌بانان و تقویت امکانات موردنیاز آنان باید به‌صورت جدی دنبال شود و تلاش خواهیم کرد با توجه به ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی مجموعه محیط زیست استان، شرایط فعالیت این نیروها بهبود یابد.

وی در پایان بر ضرورت استمرار پیگیری مطالبات محیط‌بانان و توجه به نیازهای مناطق حفاظت‌شده تأکید کرد و گفت: هدف آن است که با بهبود امکانات و تقویت زیرساخت‌ها، زمینه حفاظت مؤثرتر از طبیعت استان قم فراهم شود.