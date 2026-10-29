بقایی: حضور مردم در تجمعات شبانه، پشتوانه دیپلماسی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در همایش سالانه مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن ارائه تحلیلی از شرایط منطقه و تحولات بین‌المللی، با اشاره به نقش این شورا در ساماندهی حضور مردم در میادین و تجمعات شبانه اظهار داشت: مدیریت و هدایت حضور مردم در صحنه، نتایج مثبت و قابل توجهی در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته است.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم در میدان، تنها یک حرکت داخلی و اجتماعی نیست، بلکه در معادلات بین‌المللی نیز پیام روشنی از انسجام، اقتدار و پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، افزود: حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای آینده ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی رشد و نمو قابل توجهی داشته و امروز از ظرفیت و قدرتی برخوردار است که دشمن به خوبی دریافته است هرگونه دشمنی و اقدام علیه ایران، هزینه‌های سنگینی برای او به دنبال خواهد داشت.

بقایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دشمن با درایت، هوشمندی و محاسبه دقیق عمل می‌کند، گفت: اقتدار امروز کشور نتیجه ایستادگی، هوشمندی و حضور مردم در صحنه است و دشمن نیز به این واقعیت پی برده که نمی‌تواند با فشار و تهدید، اراده ملت بزرگ ایران را درهم بشکند.

وی همچنین با اشاره به آینده جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آینده جمهوری اسلامی ایران روشن است و ملت بزرگ ایران با اراده‌ای قوی، گام‌هایی استوار و با یاری خداوند متعال، دشمن را از اقدامات و محاسبات خود پشیمان خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه، نقش نهاد مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پشتیبانی و تقویت حضور مردم در میادین و تجمعات را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: تداوم این حضور مردمی، علاوه بر تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی در داخل، می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

در این همایش، اعضای حاضر ضمن بهره‌مندی از تحلیل‌های راهبردی سخنگوی وزارت امور خارجه، در جریان آخرین ارزیابی‌ها از شرایط منطقه و تحولات بین‌المللی قرار گرفتند.