بارش باران و رعدوبرق در کرمانشاه از امروز تا دوشنبه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه طی امروز و فردا، نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و در بعضی نقاط، به‌ویژه مناطق شمالی و غربی استان، رگبار باران و گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، روز شنبه به‌طور موقت از شدت ناپایداری‌های جوی در استان کاسته خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به ورود موج جدید بارشی به منطقه تصریح کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، با عبور موج دیگری از جو منطقه، شرایط برای وقوع بارندگی در سطح استان مجدداً فراهم می‌شود.

زورآوند همچنین درباره تغییرات دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط کرمانشاه تا روز یکشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت.

وی از شهروندان خواست با توجه به تغییرات شرایط جوی، به‌ویژه در مناطق مستعد بارش، آخرین اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی را دنبال کنند.