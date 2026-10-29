به گزارش خبرنگار مهر، سیده مریم محمدی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از محیط‌بانان استان قم در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره، با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در بخش محیط‌بانی اظهار کرد: افزایش تعداد محیط‌بانان و استفاده از تجهیزات نوین نظارتی به‌عنوان دو محور برای تقویت حفاظت از مناطق طبیعی استان دنبال می‌شود.

وی افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی در برخی مناطق حفاظت‌شده، تلاش داریم در کنار پیگیری جذب و افزایش تعداد محیط‌بانان، از ظرفیت دوربین‌های هوشمند و تجهیزات نظارتی برای پوشش بهتر عرصه‌های طبیعی و جبران بخشی از این کمبودها استفاده کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به وسعت منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره تصریح کرد: این منطقه حدود ۳۲ هزار هکتار وسعت دارد و حفاظت از چنین محدوده گسترده‌ای، به تأمین نیروی انسانی کافی و بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات متناسب با مأموریت‌های محیط‌بانی نیازمند است.

محمدی با بیان اینکه صیانت از طبیعت مستلزم شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق حفاظت‌شده است، بر ضرورت تقویت امکانات حفاظتی و استفاده از ابزارهای جدید برای افزایش توان نظارتی در این عرصه‌ها تأکید کرد.

ملاحظات محیط زیستی باید در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود

وی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه یک روز با محیط‌بان با حضور استاندار قم گفت: در این برنامه تلاش شد ظرفیت‌های طبیعی منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره و اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی به مسئولان استان معرفی شود تا ضرورت رعایت ملاحظات محیط زیستی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های استانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: توجه به الزامات محیط زیستی در برنامه‌های توسعه‌ای و تصمیمات مرتبط با منابع طبیعی، از موضوعات مهمی است که باید در فرآیندهای مدیریتی استان مدنظر قرار گیرد.

محمدی همچنین از پیگیری برای ارتقای سطح حفاظتی تالاب مره خبر داد و بر اهمیت تقویت سازوکارهای حفاظت از این زیست‌بوم طبیعی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای مناطق طبیعی و لحاظ‌کردن ملاحظات حفاظتی در برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند به پیشبرد اهداف صیانت از عرصه‌های طبیعی استان کمک کند.

حفاظت از طبیعت به همکاری همگانی نیاز دارد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان با تأکید بر اینکه پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی مسئولیتی مشترک است، اظهار کرد: صیانت از سرمایه‌های طبیعی باید با همراهی مجموعه‌های اجرایی و توجه جدی به الزامات محیط زیستی دنبال شود.

وی بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی، تقویت امکانات محیط‌بانان و توجه به ظرفیت‌های مناطق طبیعی استان تأکید کرد.