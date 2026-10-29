به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی اسدبیگی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه افرادی سودجو با تاسیس شرکتی در شهر همدان اقدام به اخذ وجه از شهروندان با عنوان «سرمایه‌گذاری» کرده و پس از جمع‌آوری مبالغ قابل‌ توجهی متواری شده‌اند، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهمان با استفاده از ترفندهای متقلبانه و فریبکارانه طعمه‌های خود را ترغیب به پرداخت پول کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان تصریح کرد: کارآگاهان این پلیس با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و بررسی شواهد موجود هویت ۲ نفر از افراد اصلی مرتبط با این پرونده را شناسایی کرده و با هماهنگی مراجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه هر ۲ متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ اسدبیگی در پایان با تاکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در انجام معاملات و سرمایه گذاری‌ها، خاطرنشان کرد: شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا مشارکت مالی از اعتبار اشخاص، هویت واقعی طرف معامله و صحت ادعاهای مطرح شده اطمینان حاصل کنند و از اعتماد بی‌ضابطه به وعده‌های سودآور و معاملات فاقد پشتوانه معتبر جدا خودداری نمایند.