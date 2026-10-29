صباغیان خواستار تشکیل جلسه ویژه برای تعیین تکلیف خط انتقال آب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان، عصر پنجشنبه، در نشست شورای اداری استان یزد با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به مشکلات ملی، استانی و حوزه انتخابیه خود، اصلاح ساختارهای اداری، مدیریت یکپارچه شهری، سامان‌دهی شرکت‌های خصولتی و رسیدگی به نابرابری‌های موجود را از مطالبات مهم کشور برشمرد.

وی در بخش مربوط به مسائل استان یزد، با تأکید بر ضرورت حل بحران آب، از طولانی‌شدن اجرای خط انتقال آب خلیج فارس انتقاد کرد و خواستار ورود جدی دولت برای تعیین تکلیف این پروژه شد.

ضرورت اصلاح ساختارهای سیاسی و اداری کشور

صباغیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: گرانی، تورم، افزایش فاصله طبقاتی و دشواری‌های زندگی روزمره از مسائل مهم کشور است، اما در کنار بیان این مشکلات باید برای اصلاح ساختارها و ارائه راهکارهای عملی نیز اقدام کرد.

وی افزود: کشور به اصلاح ساختار سیاسی و اداری نیاز دارد و باید وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌ها به‌گونه‌ای مشخص شود که موازی‌کاری و تداخل وظایف کاهش یابد.

نماینده مردم بافق، بهاباد، مهریز، ابرکوه، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه قوای سه‌گانه در قانون اساسی گفت: در کنار قوه مجریه، نهادها و مجموعه‌هایی فعالیت می‌کنند که به اعتقاد من، ساختار اجرایی کشور را پیچیده کرده‌اند. در حوزه قانون‌گذاری نیز باید از تداخل وظایف جلوگیری شود و مسئولیت‌ها به‌روشنی تعریف شود.

وی با بیان اینکه تعدد ساختارها لزوماً به افزایش کارآمدی منجر نمی‌شود، تصریح کرد: وقتی یک خودرو برای حرکت به چهار چرخ نیاز دارد، افزودن ۴۰ چرخ به آن کمکی نمی‌کند. تعدد مجموعه‌ها و ساختارهای موازی باعث شده است دولت‌ها، با وجود تفاوت در شعارها و رویکردها، در برخی مسائل با موانع مشابهی مواجه شوند.

صباغیان ادامه داد: چه دولت آقای پزشکیان باشد، چه دولت‌های آقای احمدی‌نژاد، آقای خاتمی یا شهید رئیسی، اگر ساختارها اصلاح نشوند، دولت‌ها در همان ایستگاه‌هایی متوقف می‌شوند که دولت‌های قبلی متوقف شده‌اند؛ بنابراین، باید برای اصلاح این وضعیت تصمیم جدی گرفت.

مدیریت یکپارچه شهری برای کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها

وی یکی دیگر از مشکلات کشور را نبود مدیریت واحد شهری دانست و اظهار کرد: مشکلات ساختاری حتی در شرایطی که کشور با تحریم یا جنگ مواجه نیست نیز وجود دارد و بخشی از آن به تعدد دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد.

صباغیان افزود: گاهی برای جابه‌جایی یک تیر برق، چند دستگاه باید وارد عمل شوند و ماه‌ها زمان صرف می‌شود؛ درحالی‌که با ایجاد مدیریت یکپارچه شهری می‌توان بسیاری از خدمات مرتبط را هماهنگ‌تر ارائه کرد.

وی با اشاره به انتخاب شهرداران از سوی مردم و اداره شهرداری‌ها بر مبنای درآمد و هزینه بیان کرد: اگر دستگاه‌ها و خدمات مرتبط با شهر در چارچوب مدیریت واحد شهری سامان‌دهی شوند، امکان کاهش موازی‌کاری و کوچک‌تر شدن دولت نیز فراهم می‌شود.

نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس با اشاره به برخی اقدامات شهرداری تهران گفت: تمرکز مسئولیت‌ها در مدیریت شهری می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه‌ها کمک کند و اگر مجموعه‌های مرتبط با امور شهری به‌صورت هماهنگ فعالیت کنند، امکان ارائه خدمات بهتر به مردم افزایش می‌یابد.

انتقاد از عملکرد شرکت‌های خصولتی و تعدد نهادهای نظارتی

صباغیان با اشاره به پیامدهای اجرای سیاست‌های اقتصادی اظهار کرد: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌هایی شکل گرفته‌اند که به شرکت‌های خصولتی معروف شده‌اند و عملکرد برخی از آن‌ها با مشکلاتی همراه است.

وی افزود: زیان‌دهی، پرداخت حقوق‌های بالا، انتصاب‌های سفارشی و نبود پاسخ‌گویی مؤثر از جمله مسائلی است که درباره برخی از این مجموعه‌ها مطرح می‌شود و باید برای سامان‌دهی آن‌ها اقدام کرد.

نماینده مردم بافق، بهاباد، مهریز، ابرکوه، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از تعدد دستگاه‌های نظارتی گفت: با وجود نهادهای متعدد نظارتی، در برخی حوزه‌ها نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی روشنی در خصوص بازار وجود ندارد و باید ساختارهای موازی اصلاح شوند تا مسئولیت هر مجموعه مشخص باشد و در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری و برخورد فراهم شود.

وی با اشاره به مشکلات بازار، گرانی و کیفیت برخی کالاها تصریح کرد: مردم با افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه‌اند و باید مشخص شود مسئولیت این وضعیت بر عهده چه دستگاه‌ها و افرادی است و با متخلفان چگونه برخورد می‌شود.

حقوق پایین کارکنان، انگیزه خدمت در دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد

صباغیان با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان دولت اظهار کرد: بسیاری از کارکنان از شرایط دریافتی خود رضایت ندارند و این مسئله بر انگیزه نیروهای اداری و کیفیت خدمات‌رسانی تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: در برخی مناطق، نیروهای متخصص تمایلی به پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی ندارند؛ زیرا حقوق و مزایای این مسئولیت‌ها با دشواری‌ها و حجم کار تناسب ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت برخی ادارات در حوزه انتخابیه خود گفت: در بخش‌هایی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، مشکلاتی در زمینه تأمین و به‌کارگیری نیروهای مدیریتی وجود دارد و گاهی افراد تمایلی به پذیرش مسئولیت ریاست ادارات ندارند.

وی ادامه داد: وقتی کارکنان و مدیران با مشکلات معیشتی مواجه باشند و مسئولیت‌های سنگین با دریافتی متناسب همراه نباشد، بدنه اداری دولت به‌تدریج فرسوده می‌شود. این مسئله باید جدی گرفته شود؛ زیرا دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به مردم به نیروهای توانمند و باانگیزه نیاز دارند.

صباغیان خواستار تشکیل جلسه ویژه برای حل مشکل آب یزد شد

نماینده مردم بافق، بهاباد، مهریز، ابرکوه، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت بحران آب در استان یزد اظهار کرد: مسئله آب برای استان حیاتی است و باید با برنامه‌ریزی جدی‌تر و پیگیری مستقیم مسئولان ملی دنبال شود.

وی با اشاره به سابقه طولانی اجرای خط انتقال آب خلیج فارس گفت: در سه دوره نمایندگی خود شاهد پیگیری این موضوع بوده‌ام و پیش از آغاز دوره‌های نمایندگی من نیز این طرح مطرح بوده است، اما با گذشت حدود ۱۰ تا ۱۲ سال، پیشرفت مسیر انتقال در بخش مورد اشاره بسیار محدود بوده است.

صباغیان افزود: با وجود تلاش‌های مسئولان و مدیران مختلف، پیشرفت اجرای خط انتقال متناسب با نیاز استان نبوده و همچنان برای رفع موانع و تکمیل پروژه به پیگیری جدی نیاز است.

وی با قدردانی از تلاش‌های استانداران و به‌ویژه محمدرضا بابایی، استاندار یزد، اظهار کرد: تلاش‌های مسئولان استان را می‌بینم و می‌دانم که برای حل مشکل آب پیگیری می‌کنند، اما با وجود این اقدامات، مسئله همچنان باقی است و به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد.

نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس با اشاره به بازدید خود از خط انتقال آب گفت: شخصاً وارد لوله انتقال آب شدم و مشاهده کردم که در بخشی از آن، فضای خالی بالای سرم حدود ۲۰ سانتی‌متر بود. این وضعیت نشان می‌دهد که موضوع باید از نظر فنی بررسی و با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: از جنابعالی به‌عنوان مسئول عالی اجرایی کشور انتظار داریم برای حل این مشکل ورود کنید و جلسه‌ای ویژه برای بررسی وضعیت خط انتقال آب خلیج فارس به یزد تشکیل دهید.

صباغیان ادامه داد: حدود ۱۲ سال است که این موضوع مطرح شده، اما مشکل آب استان همچنان پابرجاست. انتظار داریم در این زمینه برنامه مشخصی تدوین و موانع اجرای طرح برطرف شود؛ چراکه اگر مسئله آب حل نشود، استان در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

فاصله زیاد شهرستان‌ها تا مرکز استان، دسترسی مردم به خدمات را دشوار کرده است

صباغیان در ادامه با اشاره به گستردگی جغرافیایی حوزه انتخابیه خود اظهار کرد: فاصله شهرستان‌ها و مناطق شرقی استان تا مرکز یزد زیاد است و مردم برای انجام امور اداری و دسترسی به برخی خدمات باید مسیرهای طولانی را طی کنند.

وی افزود: فاصله بافق و بهاباد و دیگر مناطق حوزه انتخابیه با مرکز استان، در کنار گستردگی جغرافیایی و محرومیت‌های موجود، شرایطی ایجاد کرده که رسیدگی به مسائل مردم را دشوارتر می‌کند.

نماینده مردم بافق، بهاباد، مهریز، ابرکوه، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی موارد، رفت‌وآمد میان شهرستان‌ها و مرکز استان مستلزم پیمودن صدها کیلومتر مسیر است. این مسئله نه‌تنها دسترسی مردم به خدمات را دشوار می‌کند، بلکه پیگیری مشکلات مناطق مختلف را نیز با محدودیت مواجه می‌سازد.

وی تأکید کرد: موضوع فقط دشواری رفت‌وآمد نیست، بلکه باید امکان دسترسی عادلانه مردم به خدمات و امکانات فراهم شود. مناطق گسترده و کم‌برخوردار به سازوکارهای مدیریتی و خدمات‌رسانی متناسب با شرایط خود نیاز دارند.

انتقاد صباغیان از نابرابری در تعداد نمایندگان مناطق مختلف

نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس با اشاره به تفاوت تعداد نمایندگان در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: در برخی مناطق، با وجود جمعیت بسیار زیاد، تعداد نمایندگان محدود است؛ درحالی‌که در برخی حوزه‌ها با جمعیت کمتر، تعداد نمایندگان بیشتری حضور دارند.

وی افزود: به گفته من، در برخی مناطق با جمعیتی در حدود سه میلیون نفر، تنها یک نماینده حضور دارد، اما در حوزه‌هایی با جمعیت بسیار کمتر، تعداد نمایندگان بیشتر است. این تفاوت‌ها ضرورت بررسی تناسب میان جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد نمایندگان را نشان می‌دهد.

صباغیان با اشاره به شرایط شرق کشور گفت: در برخی مناطق، چندین شهرستان با جمعیت پراکنده، وسعت زیاد و محرومیت‌های متعدد، تنها یک نماینده دارند؛ درحالی‌که این شرایط، پیگیری مطالبات مردم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را دشوارتر می‌کند.

وی ادامه داد: برای انجام امور نمایندگی، گاهی باید مسیرهای طولانی طی شود و رفت‌وآمد میان شهرستان‌ها ساعت‌های زیادی زمان می‌برد. مردم نیز برای دسترسی به خدمات و پیگیری مطالبات خود با همین دشواری‌ها مواجه‌اند.

درباره عدالت در تقسیم کرسی‌های نمایندگی پاسخ روشنی داده شود

صباغیان با بیان اینکه پیش‌تر نیز این موضوع را از مسیرهای مختلف پیگیری کرده است، اظهار کرد: در نطق خود خطاب به مقام معظم رهبری نیز درباره این مسئله درخواست رسیدگی و کمک داشته‌ام؛ زیرا معتقدم نحوه توزیع کرسی‌های نمایندگی در برخی مناطق، زمینه نابرابری در پیگیری مطالبات مردم را فراهم کرده است.

وی افزود: از مسئولان می‌خواهم به این پرسش پاسخ دهند که آیا توزیع فعلی کرسی‌های نمایندگی با توجه به جمعیت، وسعت و محرومیت مناطق عادلانه است یا خیر. اگر این وضعیت عادلانه است، باید مبنای آن به‌روشنی توضیح داده شود و اگر نابرابری وجود دارد، برای اصلاح آن اقدام شود.

نماینده مردم بافق، بهاباد، مهریز، ابرکوه، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان گفت: باید از امروز به پیامدهای تصمیم‌های خود فکر کنیم؛ چراکه مسئولان در نهایت باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشند.

وی خواستار پیگیری جدی مطالبات استان یزد، به‌ویژه حل مشکل آب، اصلاح ساختارهای اداری، بهبود وضعیت کارکنان دولت و رسیدگی به نابرابری در حوزه‌های انتخابیه شد.