كنسرت گروه تنبور شمس در تخت جمشيد

"تهمورث پورناظري" نوازنده گروه تنبور شمس در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"،ضمن بيان اين مطلب افزود: پس از اجراي برنامه اي كه در پايان خردادماه به همراه اركستر زهي خواهيم داشت،در شهريورماه به همراه اركستر زهي در كنار نوازندگان خارجي از مليت هاي مختلف قطعاتي را با عنوان "صلح" اجرا مي كنيم. اين كنسرت به بهانه پيوند دوستي ميان ملت ها برگزار مي شود و فكر مي كنم كه مي تواند بازتاب بين المللي خوبي داشته باشد.

وي در مورد مشخصات قطعات گفت: تكيه اصلي ما دراين برنامه روي اشعاري از فردوسي و قطعاتي از رپرتوارهاي گذشته است.

پورناظري در مورد اجراي فردا شب گروه موسيقي "شمس" در تالار وحدت گفت: در اين كنسرت برخي از اعضاي گروه تنبور شمس در كنار نوازندگان كوبه اي گروه قوالان هندوستان به اجراي قطعات بداهه مي پردازند. دراين برنامه غير از تنبور از سازهاي ملوديك ديگري همچون سه تار و كمانچه بهره برده مي شود. در قسمت اول گروه هند قطعاتي رابه صورت مجزا اجرا مي كند، سپس گروه ما و در نهايت دو گروه قطعات تركيبي خواهند داشت.