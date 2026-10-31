غلام حیدر ریکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسیر زندگی و انتخاب فرزندش برای خدمت در نیروهای مسلح گفت: محمد، متولد یازدهم فروردین‌ماه ۱۳۷۵ در زاهدان و فرزند سوم خانواده بود. جوانی مجرد، متعهد و علاقه‌مند به خدمت به کشور و اسلام که در سال ۱۳۹۶ به نیروی دریایی ارتش پیوست و با انتخاب آگاهانه خود، لباس خدمت به میهن را بر تن کرد.

پدر شهید ریکی با بیان اینکه فرزندش پس از قبولی در دانشگاه و با علاقه شخصی مسیر خدمت نظامی را انتخاب کرد، افزود: محمد دوست داشت برای کشور و اسلام مفید باشد و همین علاقه او را به سمت نیروی دریایی ارتش سوق داد. از شغلش رضایت داشت و با علاقه کار می‌کرد، اما به دلیل ماهیت امنیتی مسئولیتش در بخش مخابرات، کمتر درباره جزئیات فعالیت‌هایش صحبت می‌کرد و ما نیز به حریم کاری او احترام می‌گذاشتیم.

وی در ادامه با یادآوری روز شهادت فرزندش اظهار کرد: محمد معمولاً یک ماه در محل خدمت حضور داشت و یک ماه به مرخصی می‌آمد. حدود ۱۵ روز از آغاز دوره خدمتش گذشته بود که نهم اسفندماه، هم‌زمان با نخستین روز حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی، در منطقه پسابندر به شهادت رسید. بعدازظهر همان روز خبر شهادتش به ما رسید.

ریکی ادامه داد: خبر را به‌صورت غیرمستقیم به خانواده اطلاع دادند و از ما خواستند به چابهار برویم. شنیدن این خبر شوک بزرگی برای همه ما بود. پس از حضور در چابهار، پیکر فرزندم را دیدم. آن‌طور که مشاهده کردم، ساختمان محل استقرار بخش مخابرات هدف موشک قرار گرفته بود و پیکر محمد نیز در این حمله آسیب دیده بود.

پدر شهید با حسرت از آخرین دیدار خود با فرزندش گفت: متأسفانه زمانی که مرخصی محمد به پایان رسید و برای بازگشت به محل خدمت آماده می‌شد، من در خانه نبودم. مادر، خواهر و برادرانش او را دیدند و من از طریق تلفن با او در ارتباط بودم و همیشه جویای احوالش می‌شدم. افسوس که فرصت آخرین دیدار حضوری برایم فراهم نشد.

وی با بیان اینکه جای خالی فرزندش همچنان در زندگی خانواده احساس می‌شود، افزود: خاطرات محمد همیشه با ماست و در لحظه‌های مختلف زندگی به یادش می‌افتیم. تحمل دوری او آسان نیست، اما در این روزهای دشوار به خداوند توکل کرده‌ایم و از او می‌خواهیم به ما صبر و توان ایستادگی عطا کند.

افتخار به فرزندی که فراتر از مرزهای مذهب خدمت کرد

پدر شهید ریکی با تأکید بر افتخار خود به شهادت فرزندش و هویت اهل سنت خانواده اظهار کرد: من راننده اتوبوس مسافربری برون‌شهری هستم و به اهل سنت بودن خود افتخار می‌کنم. پسرم نیز با علاقه و بدون هیچ چشم‌داشتی برای کشورش خدمت کرد. باور من این است که خدمت به ایران و نظام، به مذهب و قومیت خاصی محدود نیست؛ همه ما با هر عقیده و مذهبی می‌توانیم برای سربلندی کشورمان تلاش کنیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی فرزندش گفت: محمد جوانی مقید و باایمان بود؛ همواره با وضو بود و نمازهای پنج‌گانه و نماز جمعه‌اش ترک نمی‌شد. صداقت، خوش‌رفتاری، احترام به پدر و مادر و محبت به پدربزرگ و مادربزرگ از ویژگی‌های برجسته او بود. وقتی تصمیم به انجام کاری می‌گرفت، با اراده و دقت آن را دنبال می‌کرد و تلاش داشت کارش را به بهترین شکل به پایان برساند.

ریکی در پایان با بیان اینکه شهادت فرزندش را افتخاری بزرگ برای خود و خانواده‌اش می‌داند، خاطرنشان کرد: دوری محمد برای ما بسیار سخت است، اما به مسیری که انتخاب کرد افتخار می‌کنیم. او با باور و علاقه خود راه خدمت به کشور را برگزید و تا آخرین لحظه پای این انتخاب ایستاد. امیدوارم خداوند به ما توان تحمل این داغ و ادامه دادن راهی را که فرزندمان به آن باور داشت، عطا کند.