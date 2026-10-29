به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی روز پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: همچنین از ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان نیز ۱۲هزار میلیارد تومان پرداخت شده که لازم است بانک‌ها برای پرداخت باقیمانده این تسهیلات اقدام کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته برای رفع قوانین مخل کسب‌وکار، افزود: ۴ قانون مخل کسب‌وکار شناسایی شده و برای حل یک مورد در استان تصمیم‌گیری شده و ۳ مورد دیگر نیز به هیات مقررات‌زدایی در مرکز کشور ارجاع داده شد تا حل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به تشکیل جلسات قرارگاه اقتصادی استان و ضرورت شکل‌گیری کمیته‌های نظارت و بازرسی، بیان کرد: ۶۵هزار تن واردات از ابتدای امسال انجام شده است.

خلیلی ادامه داد: همچنین ۴۹۰هزار تن تامین و توزیع کالاهای اساسی انجام یافته و برای ۱۲۰‌هزار تن کالا نیز ثبت سفارش انجام شده است.

وی تفویض اختیارات به استانداران برای واردات کالاهای اساسی را یادآور شد و گفت: ترک تشریفات، از جمله ترخیص مستقیم کالاهای اساسی، ارائه خط‌ ال‌.سی ۴ تا ۶ ماهه و ثبت آماری، از جمله مشوق‌هایی است که برای واردات ۱۲ قلم کالای اساسی و نهاده‌های دامی، داروها و ملزومات پزشکی در نظر گرفته شده است.