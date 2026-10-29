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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

توانمندی‌های سیروان باید در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود

توانمندی‌های سیروان باید در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: توانمندی‌های سیروان باید در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی ظهر پنجشنبه در جشن بزرگ انار و برنج روستای ظهیری شهرستان سیروان اظهار داشت: رفع مشکلات مردم استان، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها، راه‌ها، ارتباطات و خدمات بهداشتی، از اولویت‌های پیگیری است و در این مسیر از ظرفیت دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به حق مردم در مناطق مختلف استان گفت: مشکلات مردم باید با همکاری مسئولان استانی و ملی حل شود و هیچ مسئولی نباید از مسئولیت خود در قبال مطالبات آنان شانه خالی کند.

فلاحی همچنین به توانمندی‌های شهرستان سیروان اشاره کرد و گفت: این شهرستان در حوزه کشاورزی، تولید انار و برنج، طبیعت کم‌نظیر، گردشگری، بوم‌گردی و صنایع دستی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که باید برای اشتغال و توسعه منطقه به کار گرفته شود.

وی در پایان تأکید کرد: در خدمت مردم استان هستیم و برای حل مشکلات آنان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

کد مطلب 6993803

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