به گزارش خبرنگار مهر، تیم هاکی روی یخ بانوان استقلال در آخرین دیدار نیم‌فصل نخست لیگ برتر، با پیروزی مقابل پنگوئن‌ها، رقیب مستقیم خود و تیم دوم جدول، صدرنشینی‌اش را تثبیت کرد تا دختران آبی نیم‌فصل را در جایگاه نخست به پایان برسانند. یگانه بهرامی نیز با گلزنی در این مسابقه، شمار گل‌های خود را به ۱۰ رساند و عنوان خانم گل نیم‌فصل اول را از آن خود کرد.

دختران آبی در آخرین بازی نیم‌فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر هاکی روی یخ بانوان به مصاف تیم پنگوئن‌ها رفتند و در دیداری حساس و تماشایی، موفق شدند با دو گل حریف خود را شکست دهند.



این مسابقه از همان ابتدا با حملات دو تیم همراه بود. استقلال و پنگوئن‌ها که به ترتیب در جایگاه اول و دوم جدول رده‌بندی قرار داشتند، در تایم نخست، بازی هجومی و پرتحرکی را به نمایش گذاشتند، اما تلاش‌های دو تیم برای باز کردن دروازه یکدیگر نتیجه‌ای نداشت تا این تایم بدون گل به پایان برسد.

در تایم دوم، استقلال مزد حملات گسترده خود را گرفت. یگانه بهرامی، مهاجم گلزن دختران آبی، با باز کردن دروازه پنگوئن‌ها، استقلال را از حریف پیش انداخت و نقش مهمی در مسیر پیروزی تیمش ایفا کرد.

آبی‌پوشان در تایم سوم نیز به تلاش خود برای بار کردن دروازه حریف ادامه دادند و این بار فاطمه اسماعیلی بود که با گلزنی، اختلاف را به دو گل رساند تا برتری استقلال در این مسابقه حساس تثبیت شود. در نهایت، دختران آبی با کسب پیروزی دو بر صفر مقابل نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده خود، نیم‌فصل نخست را با موفقیت به پایان رساندند.

یکی از اتفاقات مهم این مسابقه، گلزنی دوباره یگانه بهرامی بود. این بازیکن با به ثمر رساندن گل مقابل پنگوئن‌ها، شمار گل‌های خود را به ۱۰ رساند تا با اقتدار عنوان خانم گل نیم‌فصل نخست لیگ برتر هاکی روی یخ بانوان را به دست آورد.

صدرنشینی استقلال در کنار درخشش بازیکنان این تیم در جدول‌های انفرادی، نشان‌دهنده عملکرد موفق دختران آبی در نیم‌فصل نخست است. استقلال علاوه بر قرار گرفتن در صدر جدول رده‌بندی، رتبه‌های اول و دوم جدول گلزنان و برترین پاسورها و همچنین سه جایگاه نخست جدول برترین بازیکنان را در اختیار دارد، آماری که برتری این تیم در رقابت‌های نیم‌فصل اول را به‌خوبی نشان می‌دهد.

به این ترتیب، استقلال با پیروزی در آخرین مسابقه نیم‌فصل و عبور از پنگوئن‌ها، به‌عنوان صدرنشین و قهرمان نیم‌فصل نخست به کار خود پایان داد تا دختران آبی با انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه رقابت‌ها و حفظ جایگاه خود در صدر جدول برای حضور در تیم فصل دوم آماده شوند.