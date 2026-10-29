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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

محمدحسن قاسمیان سرپرست فرمانداری شهرستان زرندیه شد

محمدحسن قاسمیان سرپرست فرمانداری شهرستان زرندیه شد

زرندیه – با حکم استاندار مرکزی، محمدحسن قاسمیان به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان زرندیه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، سرپرست فرمانداری شهرستان زرندیه منصوب شد.

در حکم صادرشده از سوی استاندار مرکزی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مادی و معنوی شهرستان، استفاده از توان جوانان مؤمن و متخصص، فراهم‌سازی زمینه جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تأکید شده است.

در بخشی از این حکم، همچنین ارتقای نظم و امنیت، صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم، پیگیری جدی امور محوله و پیشبرد برنامه‌های دولت وفاق ملی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته است.

استاندار مرکزی در این حکم، ابراز امیدواری کرده است که سرپرست جدید فرمانداری زرندیه با استعانت از خداوند متعال و با اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق آرمان‌های امام راحل (ره)، در مسیر خدمت‌رسانی و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشد.

گفتنی است، پیش از این مهدی احمدی مسئولیت فرمانداری شهرستان زرندیه را بر عهده داشت.

کد مطلب 6993808

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