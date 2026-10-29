به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین رویداد ملی عکاسی با قدردانی از برگزارکنندگان رویداد ملی عکاسی «نگاه سرخ» و حضور هنرمندان و عکاسان از استان‌های مختلف کشور، اظهار کرد: چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه انتقال تجربه‌ها و واقعیت‌های تاریخی به نسل‌های آینده را فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه ایران در تاریخ علم و فرهنگ افزود: ایران سرزمینی بزرگ با پیشینه‌ای ارزشمند است و پس از ظهور اسلام نیز دانشمندان ایرانی در عرصه‌های گوناگون علمی نقش برجسته‌ای داشته‌اند؛ ازاین‌رو، حفظ و انتقال این میراث تاریخی و فرهنگی به نسل‌های بعدی اهمیت فراوانی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به تحولات سال‌های گذشته کشور گفت: آنچه ایران در دهه‌های اخیر پشت سر گذاشته، باید از راه‌های مختلف، از جمله هنر و عکاسی، ثبت و برای آیندگان روایت شود تا نسل‌هایی که در آن روزها حضور نداشته‌اند، بتوانند با شرایط و واقعیت‌های آن دوران آشنا شوند.

نورمفیدی با تأکید بر نقش رهبری در استمرار مسیر انقلاب اسلامی، یادآور شد: امام خمینی(ره) با شخصیت بزرگ و اراده استوار خود و پس از ایشان، رهبر معظم انقلاب با همان عزم و رویکرد، نقش مهمی در هدایت جامعه و حفظ حرکت انقلاب داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان از مهمانان و شرکت‌کنندگان رویداد ملی «نگاه سرخ» که از استان‌های مختلف کشور در این برنامه حضور یافته‌اند، قدردانی کرد.