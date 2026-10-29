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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

نورمفیدی: روایت روزهای سرنوشت‌ساز انقلاب به نسل‌های آینده منتقل شود

نورمفیدی: روایت روزهای سرنوشت‌ساز انقلاب به نسل‌های آینده منتقل شود

گرگان-نماینده ولی‌فقیه در گلستان باتأکید بر ضرورت ثبت و انتقال رویدادهای تاریخی کشور، گفت:نسل‌های آینده بایدبا واقعیت‌های روزهای حساس ایران آشنا شوند و هنر و رسانه دراین مسیر نقش مهمی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین رویداد ملی عکاسی با قدردانی از برگزارکنندگان رویداد ملی عکاسی «نگاه سرخ» و حضور هنرمندان و عکاسان از استان‌های مختلف کشور، اظهار کرد: چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه انتقال تجربه‌ها و واقعیت‌های تاریخی به نسل‌های آینده را فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه ایران در تاریخ علم و فرهنگ افزود: ایران سرزمینی بزرگ با پیشینه‌ای ارزشمند است و پس از ظهور اسلام نیز دانشمندان ایرانی در عرصه‌های گوناگون علمی نقش برجسته‌ای داشته‌اند؛ ازاین‌رو، حفظ و انتقال این میراث تاریخی و فرهنگی به نسل‌های بعدی اهمیت فراوانی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به تحولات سال‌های گذشته کشور گفت: آنچه ایران در دهه‌های اخیر پشت سر گذاشته، باید از راه‌های مختلف، از جمله هنر و عکاسی، ثبت و برای آیندگان روایت شود تا نسل‌هایی که در آن روزها حضور نداشته‌اند، بتوانند با شرایط و واقعیت‌های آن دوران آشنا شوند.

نورمفیدی با تأکید بر نقش رهبری در استمرار مسیر انقلاب اسلامی، یادآور شد: امام خمینی(ره) با شخصیت بزرگ و اراده استوار خود و پس از ایشان، رهبر معظم انقلاب با همان عزم و رویکرد، نقش مهمی در هدایت جامعه و حفظ حرکت انقلاب داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان از مهمانان و شرکت‌کنندگان رویداد ملی «نگاه سرخ» که از استان‌های مختلف کشور در این برنامه حضور یافته‌اند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6993809

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