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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

اذعان ماکرون به تأثیر جنگ ایران بر اعتراضات فرانسه

اذعان ماکرون به تأثیر جنگ ایران بر اعتراضات فرانسه

رئیس‌جمهور فرانسه اذعان کرد که جنگ ایران، محاصره تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت دلیل اصلی بحران قدرت خرید و افزایش نارضایتی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فرانسوی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور جنگ ایران، محاصره تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت را دلیل اصلی بحران قدرت خرید و افزایش نارضایتی در فرانسه دانست.

بر اساس این گزارش، ماکرون در یک مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که افزایش قیمت سوخت و فشارهای معیشتی، برخلاف برخی اعتراضات گذشته، ریشه در تصمیم‌های داخلی دولت ندارد.

رئیس جمهور فرانسه افزود: عامل اصلی این بحران قدرت خرید، جنگ در ایران، مسدود شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت است. در فاصله شش‌ماهه تا انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌ندرت پیش می‌آید که چنین جنبش اعتراضی‌ای به این عوامل مرتبط نباشد.

امانوئل ماکرون مدعی شد که شرایط کنونی اعتراضات در فرانسه با موارد پیشین متفاوت است و افزود: این افزایش مالیات، یک تصمیم دولتی و اصلاحات نظام بازنشستگی هم نیست که این جنبش اجتماعی را به راه انداخته باشد.

سخنان رئیس‌جمهور فرانسه در حالی است که سنای این کشور طرحی موسوم به «آشوبگران باید هزینه بدهند» را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکت‌کنندگان در تجمعات خشونت‌آمیز در قبال خسارت‌های واردشده مسئول شناخته می‌شوند. این طرح اکنون برای بررسی به مجلس ملی فرانسه می‌رود. این طرح با ۲۲۹ رأی موافق در برابر ۱۰۵ رأی مخالف تصویب شد.

کد مطلب 6993812

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