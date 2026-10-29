به گزارش خبرنگار مهر، مانور کشوری «ساعت صفر عملیاتی» با هدف ارزیابی آمادگی شبکه امدادونجات و سنجش توان پاسخ‌گویی نیروهای عملیاتی در شرایط اضطراری، طی روز پنج شنبه در جمعیت هلال‌احمر استان لرستان و شهرستان‌های مختلف استان اجرا شد.

این برنامه عملیاتی در شهرستان‌های ازنا، پلدختر، دورود، سلسله، بروجرد، رومشکان، دلفان، کوهدشت و ... برگزار شد و ارزیابی میزان آمادگی مجموعه‌های امدادی و ظرفیت‌های عملیاتی هلال‌احمر را در دستور کار قرار داد.

اجرای این مانور با هدف بررسی وضعیت آمادگی نیروها، تجهیزات و امکانات پشتیبانی و سنجش توان شبکه امدادونجات برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری انجام شد.

اجرای هم‌زمان مانور در پنج استان کشور

پیش از این محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به اجرای هم‌زمان برنامه «ساعت صفر عملیاتی» در پنج استان کرمانشاه، کردستان، زنجان، همدان و لرستان، گفته بود: این برنامه با هدف بررسی میزان آمادگی نیروهای عملیاتی، ارزیابی توان پاسخ‌گویی در شرایط اضطراری و سنجش عملکرد تیم‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر به‌صورت هم‌زمان در این پنج استان اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای هم‌زمان این برنامه، امکان ارزیابی آمادگی شبکه امدادونجات را در مناطق مختلف فراهم می‌کند و زمینه بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی و تیم‌های تخصصی را در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده فراهم می‌سازد.

ارزیابی تیم‌های تخصصی امدادونجات بر اساس چک‌لیست‌های عملیاتی

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تشریح مراحل اجرای این برنامه تصریح کرد: در فاز نخست، آمادگی تیم‌های تخصصی بر اساس چک‌لیست‌های عملیاتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کبادی با اشاره به بخش‌های مشارکت‌کننده در این ارزیابی، گفت: تیم‌های واکنش سریع، توانا، امدادونجات کوهستان، امدادونجات سیلاب، اسکان اضطراری، لجستیک، ارتباطات رادیویی و مراکز عملیات اضطراری (EOC) از جمله بخش‌هایی هستند که در این برنامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بر این اساس، وضعیت آمادگی تیم‌های تخصصی و ظرفیت‌های مرتبط با عملیات امدادی در محورهای تعیین‌شده بررسی می‌شود تا میزان آمادگی مجموعه‌ها برای پاسخ‌گویی به شرایط اضطراری سنجیده شود.

بررسی تجهیزات، امکانات پشتیبانی و انطباق عملکرد تیم‌ها

وی با اشاره به محورهای اصلی ارزیابی در مانور ساعت صفر عملیاتی خاطرنشان کرد: بررسی آمادگی نیروها، تجهیزات و ظرفیت‌های پشتیبانی، سنجش میزان انطباق عملکرد تیم‌ها با برنامه ملی پاسخ‌گویی جمعیت هلال‌احمر و رعایت طرح‌ها و الزامات عملیاتی، از محورهای این برنامه است.

کبادی همچنین شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های نیازمند بهبود را از دیگر اهداف اجرای این مانور برشمرد و تأکید کرد که ارزیابی عملکرد تیم‌های تخصصی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها و بررسی بخش‌هایی که نیازمند تقویت هستند، کمک کند.

ارتقای هماهنگی تیم‌های امدادی برای پاسخ‌گویی به حوادث

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های ارزیابی عملیاتی گفت: اجرای ساعت صفر عملیاتی، زمینه ارزیابی دقیق‌تر آمادگی شبکه امدادونجات و ارتقای هماهنگی بین‌بخشی میان تیم‌های تخصصی را فراهم می‌کند.

وی افزود: این برنامه می‌تواند در افزایش سرعت و کیفیت پاسخ‌گویی به حوادث و شرایط اضطراری، در مناطق مختلف و در هر ساعت از شبانه‌روز، نقش مؤثری داشته باشد.

به گفته کبادی، سنجش آمادگی نیروها و تجهیزات و بررسی هماهنگی میان بخش‌های تخصصی، از محورهای مهم این برنامه برای مواجهه با مخاطرات و تهدیدات پیش‌بینی‌شده است.

ارزیابی آمادگی شبکه امدادونجات در لرستان

مانور کشوری «ساعت صفر عملیاتی» در لرستان با مشارکت مجموعه‌های امدادی شهرستان‌های اعلام‌شده، در راستای ارزیابی توان عملیاتی و سنجش آمادگی شبکه امدادونجات اجرا شد.

بررسی ظرفیت تیم‌های تخصصی، وضعیت تجهیزات و امکانات پشتیبانی، انطباق عملکرد نیروها با الزامات عملیاتی و شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های نیازمند بهبود، از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است.