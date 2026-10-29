راز زیرزمین اتاقک نگهبانی مزرعه شترمرغ در سروستان فارس فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا خسروی با اشاره به تداوم اقدامات نظارتی برای شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: ۴۳ دستگاه ماینر در یک مزرعه پرورش شترمرغ در شهرستان سروستان کشف شد که فعالیت آن‌ها به‌صورت پنهانی در زیرزمین اتاقک نگهبانی انجام می‌گرفت.

وی افزود: استخراج غیرمجاز رمزارز با مصرف مستمر برق، فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند و می‌تواند موجب افت کیفیت برق، افزایش تلفات، آسیب به تجهیزات و اختلال در تأمین پایدار انرژی برای مشترکان شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز به تضییع حقوق عمومی منجر می‌شود، ادامه داد: مصرف بالای این تجهیزات در کنار نیاز به سیستم‌های خنک‌کننده، علاوه بر افزایش بار شبکه، خطر بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی را نیز افزایش می‌دهد.

خسروی با تأکید بر نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی مراکز غیرمجاز گفت: شهروندان در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق مجاری رسمی اطلاع دهند تا بررسی‌های لازم در چارچوب مقررات انجام شود.

وی اضافه کرد: مشارکت مردم در شناسایی این تخلفات می‌تواند به صیانت از منابع عمومی، کاهش فشار بر شبکه برق و تأمین پایدار انرژی برای مشترکان کمک کند.

کشف ماینرها در فضای پنهان

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز نیز با اشاره به کشف این تجهیزات در زیرزمین اتاقک نگهبانی یک مزرعه پرورش شترمرغ گفت: شناسایی این مرکز نشان می‌دهد فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز ممکن است در پوشش کاربری‌های مختلف و به دور از دید عمومی انجام شود.

وی افزود: پایش مستمر مصرف برق، بررسی موارد مشکوک و پیگیری گزارش‌های مردمی از محورهای مهم فعالیت‌های نظارتی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز است.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز با اشاره به مصرف بالای تجهیزات استخراج رمزارز بیان کرد: بر اساس برآورد ارائه‌شده، مصرف روزانه هر دستگاه ماینر حدود ۸۰ کیلووات‌ساعت است و فعالیت تعداد زیادی از این تجهیزات می‌تواند بار قابل‌توجهی به شبکه برق تحمیل کند.

حضرتی تأکید کرد: برخورد با استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، در کاهش تلفات و حفاظت از زیرساخت‌های صنعت برق مؤثر است.