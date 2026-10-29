نویدکیا: بازی مقابل خیبر سخت است؛ برای حفظ صدرنشینی باید اشتباه نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: فردا بازی سخت و فوق‌العاده مهمی خواهیم داشت و باید با آمادگی کامل وارد زمین شویم.

وی با اشاره به شرایط تیم خیبر خرم‌آباد اظهار داشت: شرایط خیبر نسبت به اوایل فصل و چند بازی گذشته متفاوت شده است. این تیم از نظر روحی و روانی شرایط خوبی دارد، سرمربی خوبی در اختیار دارد و توانسته از شرایط نسبتاً بحرانی خارج شود.

بازی در خرم‌آباد همیشه دشوار است

سرمربی سپاهان با تأکید بر دشواری بازی در زمین خیبر عنوان کرد: همیشه بازی کردن در اینجا و امتیاز گرفتن سخت بوده است و می‌دانیم که فردا مسابقه آسانی پیش رو نداریم.

نویدکیا افزود: سعی می‌کنیم ابتدا بازی باکیفیتی ارائه دهیم و سپس امتیاز خوبی کسب کنیم. هدف ما این است که با عملکرد مناسب، نتیجه مطلوبی به دست بیاوریم.

برای ماندن در صدر جدول نباید اشتباه کنیم

وی با اشاره به اهمیت کسب امتیاز در این مسابقه گفت: برای ماندن در صدر جدول باید تلاش کنیم؛ چراکه اگر اشتباه کنیم، بازگشت به صدر جدول برای ما نیز مانند سایر تیم‌هایی که در بالای جدول حضور دارند، سخت خواهد شد.

سرمربی سپاهان با تأکید بر ضرورت تمرکز بازیکنان در دیدار پیش رو تصریح کرد: در بازی فردا باید باهوش و باکیفیت بازی کنیم و اسیر اتفاقات نشویم.

آنالیز بازی‌های خیبر و پیش‌بینی چالش‌های مسابقه

نویدکیا با اشاره به بررسی عملکرد حریف بیان کرد: بازی‌های خیبر را آنالیز کرده‌ایم و قطعاً در این مسابقه با چالش‌های مختلفی روبه‌رو خواهیم شد. باید با شناختی که از حریف داریم، برای شرایط مختلف بازی آماده باشیم.

وی همچنین درباره نقش هواداران خیبر گفت: هواداران خیبر به بازیکنان این تیم حس خیلی خوبی می‌دهند. این تیم همچنین جوانان خوب و آینده‌داری دارد که می‌توانند در روند بازی تأثیرگذار باشند.

سپاهان بدون محروم و مصدوم به مصاف خیبر می‌رود

سرمربی سپاهان درباره آخرین وضعیت بازیکنان تیمش برای دیدار فردا نیز اظهار کرد: برای این بازی مصدوم و محروم نداریم؛ فقط علی خدادادی مقداری دچار ضربه‌خوردگی شده است که ترجیح دادیم در مسابقه فردا حضور نداشته باشد.

دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار می‌شود.