غیبت فراز کمالوند در نشست خبری پیش از دیدار خیبر و سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، به دلیل کسالت نتوانست در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان حضور پیدا کند.

قرار بود سرمربی خیبر عصر امروز پنج شنبه در نشست خبری پیش از این مسابقه به تشریح آخرین وضعیت تیم و شرایط شاگردانش برای رویارویی با سپاهان بپردازد، اما به دلیل کسالت در این نشست حاضر نشد.

تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، روز جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به مصاف یکدیگر می‌روند.

این دیدار از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار خواهد شد و خیبر خرم‌آباد در حضور هواداران خود میزبان تیم سپاهان اصفهان خواهد بود.