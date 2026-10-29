به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار پس از شکست حسن یزدانی مقابل آرش یوشیدا اظهار داشت: ما راضی هستیم به رضای خداوند و فقط وظیفه‌مان این است که با تمام وجود بجنگیم.

وی ادامه داد: فیلم کشتی حسن یزدانی را ببینید؛ در چند سال گذشته، حسن یزدانی مقابل هیچ حریفی این‌قدر ضعیف ظاهر نشده بود. البته یک اشتباه تاکتیکی هم داشتیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران با انتقاد از عملکرد داوران گفت: خواهش من این است که داوران با شرافت قضاوت کنند. در کشتی رحمان عموزاد هم در چهار ثانیه پایانی، او از آن موقعیت فرار کرد و مرتکب خطای فنی نشد، اما به او اخطار دادند.

درستکار تصریح کرد: من می‌گویم اینجا ظالمانه برخورد می‌کنند و دارند سر بچه‌های ما را می‌برند، درحالی‌که ما اینجا فریادرسی نداریم. شاید نتایج کشتی فرنگی برای آن‌ها سنگین تمام شده است. کاملاً مشخص است که با بغض قضاوت می‌کنند و انگار منتظرند بهانه‌ای به دستشان بیفتد.

وی با ابراز تأسف از اتفاقات رخ‌داده در مسابقات گفت: متأسفم برای دنیای کشتی که در آن باید مبارزه جوانمردانه و عادلانه انجام شود، اما چنین اتفاقاتی برای ما رقم می‌خورد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در ادامه با اشاره به مبارزه رحمان عموزاد مقابل کشتی‌گیر ارمنی خاطرنشان کرد: بروید فیلم کشتی را ببینید؛ کشتی‌گیر ارمنی چندین بار با سر به صورت رحمان عموزاد ضربه زد. به نظر من حسن یزدانی برنده واقعی این کشتی بود.