منهاجی:فلسفه خیبر هجومی است؛دنبال ۳ امتیاز و خوشحالی هواداران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آرتا منهاجی، عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از دیدار مقابل سپاهان اصفهان، ابتدا با اشاره به غیبت کمالوند در این نشست اظهار کرد: آقای کمالوند مقداری کسالت داشتند و به همین دلیل، بنا به درخواست ایشان و حسب‌الامر، بنده در خدمت اصحاب رسانه هستم. از خبرنگاران بابت این موضوع عذرخواهی می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دیدار پیش روی خیبر مقابل سپاهان اظهار داشت: بازی مهمی در پیش داریم و حریف کاملاً شناخته‌شده‌ای مقابل ما قرار دارد. محرم نویدکیا و تیمش بازیکنان خوبی در اختیار دارند و جایگاه سپاهان در جدول رده‌بندی نیز مشخص است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.

شناخت کافی از سپاهان داریم

مربی خیبر خرم‌آباد با تأکید بر شناخت این تیم از حریف خود بیان کرد: شناخت کافی از سپاهان داریم و این تیم برای ما کاملاً شناخته‌شده است. از سوی دیگر، فکر می‌کنم بازیکنان ما نیز در شرایط خوبی قرار دارند و تمرینات منظمی را پشت سر گذاشته‌ایم.

منهاجی با اشاره به آمادگی بازیکنان خیبر برای این مسابقه افزود: امیدواریم بتوانیم با تکیه بر نقاط قوت خودمان، عملکرد خوبی در زمین داشته باشیم و به نتیجه موردنظر دست پیدا کنیم.

در انتظار حمایت پرشور هواداران خیبر

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت هواداران را یکی از عوامل مهم در مسیر موفقیت خیبر دانست و گفت: هواداران خونگرم ما واقعاً انرژی فوق‌العاده‌ای به تیم می‌دهند و امیدواریم فردا شاهد حضور حداکثری آنها در ورزشگاه باشیم.

مربی خیبر خرم‌آباد ابراز امیدواری کرد که این تیم با همراهی هواداران و ارائه نمایشی مناسب مقابل سپاهان، بتواند به نتیجه دلخواه دست یابد و جایگاه خود را در جدول رده‌بندی ارتقا دهد.

فلسفه کمالوند هجومی است؛ به‌تدریج ضریب اشتباهاتمان کاهش یافته است

آرتا منهاجی، در ادامه صحبت‌های خود درباره رویکرد هجومی این تیم اظهار کرد: بحث گلزنی، فلسفه آقای کمالوند است و بازیکنانی که در اختیار داریم، میل هجومی بسیار بالایی دارند. در مجموع، فلسفه تیم هجومی است و بر همین مبنا شکل گرفته است.

وی با اشاره به روند پیشرفت خیبر در بازی‌های گذشته افزود: اگر روند تیم بهتر شده است، فکر می‌کنم در بازی‌های گذشته نیز همه اذعان دارند که شایسته کسب امتیازات بیشتری بودیم، اما به دلایل مختلف بعضی امتیازها را از دست دادیم.

مربی خیبر خرم‌آباد ادامه داد: فکر می‌کنم به‌تدریج و با گذشت زمان، تیم در مسیر تکامل بیشتری قرار گرفته است. ضریب اشتباهاتمان پایین آمده و در برخی مقاطع نیز مسائل جانبی، از جمله موضوعات مربوط به قضاوت، کمتر ما را تحت تأثیر قرار داده است.

منهاجی خاطرنشان کرد: همین مسائل باعث شده است که از نظر امتیازی نیز بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

منهاجی: مطمئنم خیبر در بلندمدت جایگاهش را در جدول بالاتر می‌برد

مربی خیبر خرم‌آباد، با اشاره به روند رو به رشد این تیم در هفته‌های اخیر گفت: حتی زمانی که امتیازهای کمتری کسب می‌کردیم، مطمئن بودیم که نقطه عطفی در مسیر تیم رقم خواهد خورد و به مرحله‌ای می‌رسیم که بتوانیم جایگاه خود را در جدول رده‌بندی ارتقا دهیم.

منهاجی با بیان اینکه خیبر همچنان به دنبال پیشرفت و کسب نتایج بهتر است، اظهار کرد: اکنون هم از جایگاه خود راضی نیستیم و دوست داریم باز هم بالاتر برویم. این فراز و نشیب‌ها ادامه خواهد داشت، اما مطمئنم که در بلندمدت می‌توانیم جایگاه بهتری در جدول به دست بیاوریم.

انرژی هواداران به بازیکنان منتقل می‌شود

مربی خیبر خرم‌آباد در ادامه با اشاره به حمایت هواداران از این تیم عنوان کرد: همان‌طور که قبلاً هم گفتم، هواداران به معنای واقعی کلمه انرژی فوق‌العاده‌ای به بازیکنان و تک‌تک اعضای تیم منتقل می‌کنند. دوست داریم این حمایت در روز مسابقه به شکل حداکثری خود را نشان دهد، اما در طول هفته هم این انرژی را از طرفداران خوبمان دریافت می‌کنیم.

وی افزود: در خیابان‌ها و سطح شهر، از طریق تماس‌هایی که هواداران با ما دارند، به‌خوبی متوجه می‌شویم که مردم در کنار تیم هستند. آن‌ها در این لحظات سخت نیز کنار ما مانده‌اند و این موضوع برای مجموعه خیبر اهمیت زیادی دارد.

به خاطر دل مردم بازی می‌کنیم

منهاجی با تأکید بر همدلی بازیکنان خیبر برای خوشحال کردن هواداران گفت: بچه‌ها واقعاً با یکدیگر همدل شده‌اند و امیدواریم بتوانیم باعث خوشحالی مردم شویم. بازیکنان ما واقعاً به خاطر دل مردم بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی از این اتفاق به گرمایی برمی‌گردد که هواداران به ما منتقل می‌کنند. امیدواریم این گرما و شور به داخل زمین منتقل شود، انرژی به پای بازیکنان بیاید و نتایجی رقم بخورد که بتوانیم بار دیگر در کنار هواداران جشن بگیریم.