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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

محموله آبزیان ممنوعه در شهرستان بوشهر کشف شد

محموله آبزیان ممنوعه در شهرستان بوشهر کشف شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر، از کشف ۶۱۲ کیلوگرم آبزیان ممنوعه در بازدید از یک دستگاه خودروی آریسان در محورهای منتهی به اسکله صیادی بندرگاه شهرستان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم جواد حیدری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعات مبنی بر بارگیری آبزیان ممنوعه در اسکله صیادی بندرگاه، نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان مستقر در شهرستان بوشهر با ایجاد ایست و بازرسی در محورهای خروجی اسکله، موفق به شناسایی خودرو و کشف محموله مذکور شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر افزود: محموله کشف‌شده شامل ۵۰۶ کیلوگرم ماهی مرکب، ۹۰ کیلوگرم میگو، ۱۵ کیلوگرم ماهی کخو و ۷ کیلوگرم ماهی جش بود که با توجه به ممنوعیت صید میگو و ماهی مرکب، پس از انجام کارشناسی، تعیین کیفیت و ارزیابی قیمت آبزیان مکشوفه، محموله از طریق برگزاری مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی و به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۶ میلیون و ۹۰ هزار ریال به فروش رسید.

وی گفت: همچنین، پرونده تخلف مربوطه تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ حیدری در پایان تأکید کرد: این یگان با هدف صیانت از ذخایر آبزیان و مقابله با صید و حمل غیرمجاز آبزیان، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های صیادی را با جدیت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6993828

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