محموله آبزیان ممنوعه در شهرستان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم جواد حیدری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعات مبنی بر بارگیری آبزیان ممنوعه در اسکله صیادی بندرگاه، نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان مستقر در شهرستان بوشهر با ایجاد ایست و بازرسی در محورهای خروجی اسکله، موفق به شناسایی خودرو و کشف محموله مذکور شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر افزود: محموله کشف‌شده شامل ۵۰۶ کیلوگرم ماهی مرکب، ۹۰ کیلوگرم میگو، ۱۵ کیلوگرم ماهی کخو و ۷ کیلوگرم ماهی جش بود که با توجه به ممنوعیت صید میگو و ماهی مرکب، پس از انجام کارشناسی، تعیین کیفیت و ارزیابی قیمت آبزیان مکشوفه، محموله از طریق برگزاری مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی و به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۶ میلیون و ۹۰ هزار ریال به فروش رسید.

وی گفت: همچنین، پرونده تخلف مربوطه تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ حیدری در پایان تأکید کرد: این یگان با هدف صیانت از ذخایر آبزیان و مقابله با صید و حمل غیرمجاز آبزیان، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های صیادی را با جدیت ادامه خواهد داد.

