به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان که با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور برگزار شد، با اشاره به نقش مجموعه‌های امدادی در مدیریت حوادث اظهار کرد: همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، مجموعه‌های امدادی و رسانه‌ها موجب شد خدمات‌رسانی به مردم در شرایط دشوار با قدرت ادامه یابد.

وی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۴ افزود: این سال با رخدادهای متعددی همراه بود، اما در جریان این حوادث، توانمندی‌های کشور و اهمیت وحدت و انسجام ملی بیش از گذشته نمایان شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ رمضان گفت: کشور در این حوادث شماری از شخصیت‌ها و سرمایه‌های خود، از جمله رهبر شهید، سرداران و دولتمردان را از دست داد، اما ایثار وهمبستگی مردم موجب شد روند خدمت و تلاش برای رفع نیازهای جامعه متوقف نشود.

حبیبی با قدردانی از همراهی آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، بیان کرد: با پشتیبانی ایشان و همکاری بخش‌های مختلف، الگویی مشترک برای مدیریت شرایط شکل گرفت که در قالب کمیته‌های تخصصی، موضوعاتی مانند امنیت، بازسازی، تنظیم بازار و امداد و نجات را پیگیری می‌کرد.

وی ادامه داد: در این سازوکار، هر مجموعه متناسب با وظایف خود مسئولیت‌ها را بر عهده گرفت؛ دولت امور اجرایی را دنبال کرد، نیروهای مسلح در میدان حضور داشتند و دستگاه‌های امدادی، خدماتی و رسانه‌ها نیز برای تأمین نیازهای مردم همکاری کردند. این هم‌افزایی، زمینه استمرار خدمات در روزهای دشوار را فراهم آورد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و فداکاری در تقویت روحیه مقاومت اظهار کرد: ایستادگی مردم استان در روزهای سخت جنگ، ادامه همان فرهنگ فداکاری و ازخودگذشتگی شهداست که به جامعه امید و انگیزه می‌بخشد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش جمعیت هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات را مورد توجه قرار داد و گفت: کرمانشاه از دیرباز مسیر مهم عبور زائران به سوی کربلا بوده و نیروهای هلال‌احمر از ارکان اصلی ارائه خدمات به زائران، به‌ویژه در ایام اربعین حسینی، به شمار می‌روند.

وی افزود: امدادگران و داوطلبان این جمعیت با ارائه خدمات امدادی و فراهم‌کردن فضایی امن و آرام برای زائران، در افزایش رضایتمندی آنان نقش مؤثری دارند. این فعالیت‌ها در کنار حضور نیروها در حوادث و بحران‌ها، جایگاه مهم هلال‌احمر را در استان نشان می‌دهد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات در مسیرهای تردد زائران خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود خدمات امدادی در سال‌های آینده با استفاده از ظرفیت‌های بیشتر و رویکردی هوشمندانه‌تر توسعه پیدا کند تا زائران از امکانات مناسب‌تری برخوردار شوند.

حبیبی همچنین از حمایت‌های پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، از مجموعه هلال‌احمر استان قدردانی کرد و گفت: توجه و پشتیبانی رئیس این جمعیت در تقویت توان خدمت‌رسانی کرمانشاه مؤثر بوده است و تداوم این حمایت‌ها می‌تواند به توسعه خدمات و افزایش آرامش مردم کمک کند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: از ۲۷ خرداد سال ۱۳۶۶، زمانی که ۱۵ سال داشتم، لباس هلال‌احمر را بر تن کردم و از همان زمان همکاری با این مجموعه را افتخار خود می‌دانم. این لباس برای من ارزشمند است، زیرا با انسان‌دوستی، ایثار و نجات جان انسان‌ها پیوند دارد.

استاندار کرمانشاه در پایان از تلاش‌های مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، کارکنان، امدادگران، نجاتگران و داوطلبان قدردانی کرد و نقش آنان را در امدادرسانی به مردم در حوادث و بحران‌ها، به‌ویژه جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، شایسته تقدیر دانست.