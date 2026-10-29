به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله موسوی در نشست شورای اداری چهارمحال و بختیاری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به فشارهای معیشتی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها تأکید کرد: حمایت‌های دولتی باید به‌صورت هدفمند متوجه دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین منابع و پرداخت حقوق بازنشستگان، خاطرنشان کرد: حقوق بسیاری از این قشر همچنان با هزینه‌های واقعی زندگی همخوانی ندارد و لازم است تدابیر مؤثرتری برای بهبود وضعیت معیشتی آنان اتخاذ شود.

موسوی با اشاره به وضعیت اشتغال در جنوب استان گفت: با وجود برخی آمارهای مثبت درباره کاهش نرخ بیکاری، شمار قابل توجهی از جوانان حوزه انتخابیه لردگان، فلارد و خانمیرزا همچنان با مشکل بیکاری روبه‌رو هستند. توسعه نامتوازن باعث شده فرصت‌های شغلی عمدتاً در مناطق برخوردار متمرکز شود و مناطق محروم از این ظرفیت‌ها فاصله بگیرند.

نماینده مردم لردگان، فلارد و خانمیرزا افزود: سرمایه‌گذاری صرف در کلان‌شهرها نمی‌تواند مشکلات مناطق کمتر برخوردار را حل کند. باید ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق شناسایی و سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با نیازها و پتانسیل‌های محلی هدایت شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نفتی منطقه خانمیرزا و وجود خط لوله انتقال نفت مارون، ایجاد یک مینی‌پالایشگاه را از جمله طرح‌هایی دانست که می‌تواند به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند و خواستار حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی شد.

موسوی همچنین به کمبود زیرساخت‌های درمانی در شهرستان خانمیرزا اشاره کرد و با توجه به جمعیت قابل توجه این منطقه و قرار گرفتن آن در مسیر تردد میان چهار استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و فارس، خواستار احداث بیمارستان تأمین اجتماعی در این شهرستان شد. به اعتقاد وی، ارتقای سطح خدمات درمانگاه‌های موجود، تأمین تجهیزات پزشکی و جذب نیروی متخصص می‌تواند از مراجعه بیمه‌شدگان به شهرکرد و سایر شهرها بکاهد.

وی در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون تأکید کرد و گفت: توزیع هدفمند این منابع می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های ورزشی، بهبود امکانات عمومی و کاهش محرومیت مناطق کمتر برخوردار مؤثر باشد.

موسوی در پایان خواستار پیگیری جدی مصوبات و مطالبات مطرح‌شده در جریان سفر وزیر شد و تصریح کرد: مردم انتظار دارند حضور مسئولان به تصمیم‌های اجرایی و نتایج ملموس منجر شود.

به گفته وی، هم‌افزایی میان مسئولان استانی و ملی و حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند زمینه اقدامات مؤثر در حوزه‌های اشتغال، درمان و توسعه مناطق محروم استان را فراهم کند.