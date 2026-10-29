سرمست: تغییر نگاه جهانی به ایران حاصل ایثار و فداکاری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در دیدار با خانواده جانبازان روشندل آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر جایگاه جانبازان و ایثارگران در دفاع از کشور اظهار کرد: جانبازان و ایثارگران با تمام توان و داشته‌های خود برای دفاع از امنیت، دین و آیین کشور ایستادگی کردند و با شجاعت و رشادت، مسئولیت خود را در این مسیر به انجام رساندند.

وی با اشاره به ارزش فرصت خدمتگزاری افزود: مسئولیت و فرصت خدمت به مردم، موهبتی ارزشمند و گذراست که نصیب همه افراد نمی‌شود؛ از این رو باید از این فرصت برای رسیدگی به مسائل مردم و انجام وظایف استفاده کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط دشوار کشور و تحولات اخیر خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات و سختی‌ها، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است و رزمندگان کشور در میدان نبرد با ایستادگی خود، تحلیل‌ها و محاسبات نظامی جهان را به چالش کشیده‌اند.

سرمست با بیان اینکه تغییر نگاه جهانی به ایران نتیجه مجموعه‌ای از فداکاری‌ها و تلاش‌هاست، گفت: این تحول تنها به یک بخش محدود نمی‌شود، بلکه حاصل خون شهدا، مجاهدت رزمندگان، تلاش دولتمردان و حضور مردم در صحنه است. دولت و مسئولان نیز در کنار مردم قرار دارند و باید در مسیر خدمت به جامعه حرکت کنند.

اصابت بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ بمب و موشک به آذربایجان‌شرقی

وی در ادامه با اشاره به حملات صورت‌گرفته به آذربایجان‌شرقی در جریان جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در طول این جنگ، بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ بمب و موشک به مناطق مختلف استان اصابت کرد، اما دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی آگاهی و همراهی مردم را از عوامل مؤثر در مدیریت شرایط عنوان کرد و افزود: مردم با برخورداری از آگاهی و بصیرت و با همراهی خود، اجازه ندادند نظم عمومی جامعه دچار اختلال شود.

سرمست با اشاره به عملکرد آذربایجان‌شرقی در این دوره تأکید کرد: استان در شرایط پیش‌آمده کارنامه متفاوتی از خود به نمایش گذاشت که این موضوع حاصل همراهی مردم آگاه، بصیر و روشن‌اندیش و همچنین تدابیر مدیریتی در سطح استان بود.

پیگیری مطالبات همسران جانبازان

وی در بخش دیگری از این دیدار، به نقش خانواده‌های جانبازان در مراقبت و حمایت از آنان پرداخت و گفت: فداکاری همسران جانبازان آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالی که این افراد با مسئولیت‌پذیری و ازخودگذشتگی، سال‌ها در کنار جانبازان حضور داشته و وظیفه سنگین مراقبت از آنان را بر عهده گرفته‌اند.

سرمست با اشاره به اینکه همسران جانبازان در بسیاری از موارد نقش پرستار را نیز ایفا می‌کنند، افزود: این همراهی و مراقبت مستمر، مسئولیتی دشوار است که با خلوص نیت و فداکاری انجام می‌شود و ضرورت دارد توجه بیشتری به شرایط و مطالبات این خانواده‌ها صورت گیرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: مطالبات همسران جانبازان را پیگیری خواهیم کرد تا تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و مسائل و درخواست‌هایشان در مسیر رسیدگی قرار داشته باشد.