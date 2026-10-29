به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم اعتکاف در شهرستان سنقروکلیایی عصر پنجشنبه با هدف فراهم‌کردن مقدمات برگزاری این سنت معنوی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای مشارکت جوانان و نوجوانان برگزار شد.

حجت‌الاسلام فدایی‌مسلک، دبیر ستاد اعتکاف شهرستان سنقروکلیایی، با اشاره به اهمیت این آیین اظهار کرد: اعتکاف پدیده‌ای چندبعدی است که علاوه بر آثار فردی، بر خانواده و جامعه نیز تأثیر می‌گذارد و برنامه‌ریزی هدفمند برای برگزاری آن می‌تواند به افزایش سرمایه معنوی جامعه و تقویت پیوندهای اجتماعی کمک کند.

وی با بیان اینکه مقدمات برگزاری اعتکاف زودتر از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با تأکید امام‌جمعه شهرستان به‌عنوان رئیس ستاد اعتکاف، جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی را از دو ماه پیش آغاز کردیم تا امکان بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود برای حضور گسترده جوانان و نوجوانان فراهم شود.

دبیر ستاد اعتکاف سنقروکلیایی با اشاره به ترکیب این ستاد گفت: مسئولان شهرستان در کنار گروه‌های مردمی در این مجموعه حضور دارند و برای پیشبرد بهتر امور، دو کارگروه فرهنگی و پشتیبانی تشکیل شده است.

فدایی‌مسلک هدف از تشکیل این کارگروه‌ها را ساماندهی فعالیت‌ها و فراهم‌کردن مقدمات لازم برای برگزاری مطلوب مراسم عنوان کرد و از حمایت و همراهی مسئولان شهرستان در مسیر آماده‌سازی این برنامه معنوی قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به تجربه موفق برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی در سال گذشته خاطرنشان کرد: امسال نیز این برنامه به‌صورت جداگانه برگزار می‌شود تا زمینه حضور دانش‌آموزان در این آیین معنوی فراهم باشد.

دبیر ستاد اعتکاف سنقروکلیایی در پایان اعلام کرد: اطلاعات مربوط به زمان و شیوه ثبت‌نام دانش‌آموزان و سایر اقشار مردم، در فرصت مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.