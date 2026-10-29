به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از پایان شمارش آرای بیست و ششمین انتخابات کنست خبر داد.

این رسانه‌ها اعلام کردند که نتایج شمارش آرا به زودی منتشر خواهد شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به سهم نهایی هر یک از اردوگاه‌های نتانیاهو و آیزنکوت از کرسی‌های کنست اشاره کردند.

پیشتر کمیته انتخابات اسرائیل اعلام کرده بود که بیش از ۹۷ درصد آرای انتخابات کنست شمارش شده است، اما این نتایج تأثیری بر ترکیب ائتلاف‌های سیاسی نداشته است.

بر اساس گزارش کمیته انتخابات اسرائیل، با شمارش ۹۷.۳ درصد آرای بیست و ششمین انتخابات کنست اردوگاه نتانیاهو همچنان ۵۳ کرسی، اردوگاه تغییر به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و فهرست مشترک عربی ۱۹ کرسی را در اختیار دارند.