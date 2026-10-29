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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

ضرورت تشکیل کارگروه بحران برای مهار آفت برگ‌خوار پاییزه در دزفول و شوش

ضرورت تشکیل کارگروه بحران برای مهار آفت برگ‌خوار پاییزه در دزفول و شوش

اهواز - مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تشکیل کارگروه بحران و اجرای پروتکل‌های فوری برای مهار طغیان آفت برگ‌خوار پاییزه در مزارع دزفول و شوش ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی حیدرزاده عصر امروز پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از مزارع و بررسی خسارت‌های وارده با حضور کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی دزفول و شوش و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، اظهار کرد: وضعیت مزارع با دقت پایش شد تا راهکارهای علمی و عملیاتی برای مدیریت این آفت در کمترین زمان ممکن اعمال شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی با حضور نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی و کارشناسان فنی، افزود: با توجه به حساسیت شرایط، تشکیل کارگروه بحران جهت ارائه راهکارهای عملیاتی و مقابله با آفت تحت نظارت مستقیم سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: هدف اصلی، مهار سریع طغیان آفت و پیشگیری از خسارت‌های گسترده به محصولات استراتژیک ذرت و چغندرقند است.

حیدرزاده بر نقش کلیدی بخش ترویج تأکید کرد: مقرر شده است تا با سرعت عمل بالا، توصیه‌های فنی و دستورالعمل‌های کنترل آفت از طریق اقدامات ترویجی به کشاورزان ابلاغ شود تا با انتقال سریع یافته‌های تحقیقاتی به بهره‌برداران، از گسترش آسیب در مزارع جلوگیری شود.

کد مطلب 6993851

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