به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز در پایان گردهمایی مدیران و رؤسا و مناطق و نواحی آموزش‌وپرورش خوزستان با تأکید بر ضرورت مدیریت داده‌محور و شاخص‌محور، اظهار کرد: مدیران باید بر اساس آمار و اطلاعات برنامه‌ریزی کنند و با حضور مستمر و نظارت میدانی در مدارس، از نزدیک در جریان مسائل آموزشی و تربیتی قرار گیرند.

وی با اشاره به دسته‌بندی مدارس استان در ۶ گروه مختلف، افزود: حدود ۷۰ درصد دانش‌آموزان خوزستان در مدارس عادی دولتی تحصیل می‌کنند و به همین دلیل بخش عمده تلاش مدیران باید معطوف به ارتقای کیفیت آموزش در این مدارس باشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با تأکید بر نقش خانواده‌ها در تحقق اهداف آموزشی، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داده است که ۱۰۰ مدرسه برتر استان از نظر عملکرد آموزشی، دارای انجمن‌های فعال اولیا و مربیان بوده‌اند و اولیا به عنوان شرکای راهبردی در کنار مدارس حضور داشته‌اند.

علی‌فر, توسعه سواد خواندن و نوشتن، گسترش کتاب‌خوانی، توجه به آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرلز در دوره ابتدایی و اجرای طرح توانمندسازی معلمان را از دیگر برنامه‌های مهم برشمرد و بیان کرد: رؤسای مناطق و نواحی باید این اولویت‌ها را به بدنه مدارس و معلمان منتقل کنند تا به گفتمانی فراگیر در استان تبدیل شود.