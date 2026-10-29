رمضانی: علمای اسلام در برابر فشارها علیه شیعیان سکوت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رمضانی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله شیخ حسین معتوق، از علمای شیعه کویت و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، با اشاره به پیامدهای احکام صادرشده علیه این عالم دینی، بر ضرورت پیگیری حقوقی و بین‌المللی این پرونده و واکنش جدی نهادهای مدافع حقوق بشر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برخوردهای صورت‌گرفته با شخصیت‌های دینی و فعالان شیعه در برخی کشورهای منطقه قابل‌تحمل نیست، گفت: انتظار می‌رود علمای اسلامی، مبلغان دینی و آزادگان جهان در برابر چنین اقداماتی موضعی روشن اتخاذ کنند و اجازه ندهند حقوق شهروندی و فعالیت‌های علمی و دینی افراد نادیده گرفته شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به صدور حکم اعدام برای آیت‌الله معتوق و دو نفر دیگر در کویت، پیگیری این موضوع از مسیرهای حقوقی و مجامع بین‌المللی را ضروری دانست و خواستار توجه سازمان ملل متحد و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر به ابعاد این پرونده شد.

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از این دیدار، با تجلیل از جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله شیخ حسین معتوق، او را از شخصیت‌های برجسته شیعه و از چهره‌های معتقد به وحدت امت اسلامی معرفی کرد.

وی افزود: آیت‌الله معتوق در عرصه آموزش علوم دینی، از جمله فقه، اصول و تفسیر فعالیت داشته و رویکرد او همواره بر همگرایی مذاهب اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز و تقویت پیوندهای میان مسلمانان استوار بوده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با انتقاد از احکام صادرشده علیه این عالم کویتی اظهار کرد: چنین تصمیم‌هایی با مبانی حقوقی، دینی و شرعی و نیز اصول و قواعد بین‌المللی سازگاری ندارد و برخورد با شخصیت‌هایی که در مسیر خدمت به جامعه اسلامی و گسترش همزیستی فعالیت کرده‌اند، نیازمند بررسی جدی است.

وی با ابراز تأسف از فشار بر خادمان و چهره‌های دینی شیعه در کویت بر ضرورت توجه به آثار و پیامدهای این اقدامات تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و حقوقی شد.

جامعه جهانی باید به احکام علیه شیعیان واکنش نشان دهد

آیت‌الله رمضانی با اشاره به گزارش‌های مربوط به فشارها و اهانت‌ها علیه شیعیان در کویت، بحرین، عربستان و دیگر مناطق، خواستار موضع‌گیری جدی جامعه جهانی و شخصیت‌های اثرگذار دینی در برابر این اقدامات شد.

وی گفت: آزادگان جهان به‌طور قطع در برابر احکام ظالمانه موضع‌گیری خواهند کرد و ضروری است ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی برای رسیدگی به این پرونده‌ها به کار گرفته شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین با تأکید بر مسئولیت سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر در قبال این مسائل، تصریح کرد: موضوع باید از طریق مراکز حقوقی و سازمان‌های بین‌المللی پیگیری شود و زمینه لغو احکامی که از نظر وی ظالمانه و مغایر با حقوق انسانی هستند، فراهم آید.

وی با اشاره به موضوع سلب تابعیت و صدور حکم اعدام علیه آیت‌الله معتوق و تعدادی از شهروندان، این اقدامات را مغایر با اصول مربوط به حقوق شهروندی و آزادی فعالیت‌های علمی و دینی دانست و خواستار بررسی حقوقی ابعاد مختلف این پرونده شد.

سلب تابعیت علمای دینی پیشینه‌ای نگران‌کننده دارد

آیت‌الله رمضانی در ادامه، با یادآوری پرونده سلب تابعیت علامه شیخ عیسی قاسم در بحرین، بر ضرورت روشن شدن مبانی و دلایل صدور احکام علیه شخصیت‌های دینی تأکید کرد.

وی با طرح این پرسش که اتهامات و دلایل قانونی صدور چنین احکامی چیست، اظهار کرد: باید مشخص شود افرادی که فعالیت‌های آنان در عرصه‌های انسانی، علمی و معنوی تعریف می‌شود، بر اساس چه اتهاماتی با چنین برخوردهایی مواجه شده‌اند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره حرمت جان انسان‌ها، بر مغایرت چنین اقداماتی با اصول اسلامی و سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده که کشتن ناحق یک انسان را به منزله کشتن همه انسان‌ها می‌داند، خواستار توجه بیشتر علمای اسلامی به مبانی قرآنی و روایی در دفاع از حقوق انسان‌ها شد و از آنان خواست در برابر این مسائل بی‌تفاوت نباشند.

وحدت اسلامی باید به تقویت جایگاه مسلمانان بینجامد

آیت‌الله رمضانی در بخش پایانی این دیدار، با تأکید بر نقش وحدت امت اسلامی در افزایش اقتدار و انسجام مسلمانان، ابراز امیدواری کرد که با عنایت الهی، همگرایی میان جوامع اسلامی تقویت شود و ظرفیت‌های علمی و دینی در مسیر دفاع از حقوق مسلمانان به کار گرفته شود.