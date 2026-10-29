مقام ایرانی: ادعای ترامپ درباره محتوای نامه ونس به رضایی دروغ محض است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه ایرانی در مصاحبه با المیادین گفت: معاون رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً با سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مکاتباتی ردوبدل کرده است و تبادل پیام بین مقامات آمریکایی و ایرانی موضوعی استثنایی نیست.

این مقام آگاه ایرانی افزود: روی آوردن مقامات ارشد آمریکایی به مکاتبه، نشانه ناتوانی واشنگتن در دستیابی به اهداف خود از راه‌های دیگر است. ادعای ترامپ مبنی بر اینکه پیام جی‌دی ونس در پاسخ به درخواست ایران برای دریافت تجهیزات و دارو ارسال شده، کاملاً دروغ است. تهران جزئیات این پیام را زمانی که مناسب بداند، فاش خواهد کرد.

وی ادامه داد: ایران پیش از اجرای هفت بندی که به آمریکاییها ابلاغ کرده است، هیچ اقدام جدیدی انجام نخواهد داد. بازگشایی مجدد تنگه هرمز یا آغاز مذاکرات جدید، پیش از اجرای شروط ایران انجام نخواهد شد. اجرای هفت بند، خط قرمزی است که نمی‌توان از آن عقب‌نشینی کرد.

المیادین به نقل از این مقام ایرانی افزود: مطرح کردن دوباره پرونده هسته‌ای، نشانه تلاش آمریکا برای گرفتن اهرم بازدارندگی هسته‌ای از ایران است. آمریکا از طریق فشارهای روانی و دیپلماتیک در پی نابود کردن توانمندی‌های هسته‌ای ایران یا گرفتن آنها از ایران است. اگر آمریکا ادعا می‌کند مواد هسته‌ای غنی سازی ‌شده را نابود کرده است، پس چرا همچنان خواستار آنهاست؟ تهران نگران است که خارج کردن مواد غنی سازی ‌شده از کشور، به ‌جای پایان جنگ، موجب شود واشنگتن تجاوز جدیدی را آغاز کند.

مقام آگاه ایرانی تصریح کرد: میانجی‌ها باید اصول میانجیگری را رعایت کنند و در پی تحمیل خواسته‌ های آمریکا به ایران نباشند. تهران میانجیگری‌ را که صرفاً به انتقال خواسته‌های آمریکا و اعمال فشار بر ایران برای پذیرش آن‌ها محدود شود، نخواهد پذیرفت. ایران در برابر فشار ناشی از تحرکات دیپلماتیک، از هفت شرط خود عقب‌ نشینی نخواهد کرد. ایران حسن نیت خود را در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس نشان داده و اجازه نخواهد داد هیچ‌ یک از آنها از تهران سوءاستفاده کند.

وی همچنین گفت: استفاده از پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه برای حمله به منافع ما، با پاسخی متناسب با ماهیت تجاوز روبه‌رو خواهد شد. هیچ ‌کسی حق ندارد به هدف قرار دادن اهدافی در داخل کشورهایی که از خاک خود برای تجاوز به منافع ما استفاده می‌کنند، اعتراض کند. گزارش‌های آمریکایی که مکاتبات را نشانه پیشرفت مذاکرات یا عقب ‌نشینی ایران جلوه می‌دهند، نادرست هستند. واشنگتن می‌خواهد از پرونده هسته‌ای برای جا انداختن این روایت استفاده کند که جنگ به دستاوردی منجر شده است.