به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری ، از همدلی و همراهی چهار نماینده این استان در انتقال مسائل و پیگیری مشکلات قدردانی کرد و گفت: این شیوه همدلی و همراهی از سایر روش‌های مطالبه‌گری تأثیرگذارتر است.

وی با اشاره به چارچوب فکری دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان افزود: آقای دکتر پزشکیان چارچوب متفاوتی برای اداره کشور آورده که با شعار وفاق شناخته شده و ابعاد آن هر روز روشن‌تر می‌شود. تفویض اختیار به استان‌ها، مقابله با تبعیض نسبت به استان‌ها و توجه به محله‌محوری از جمله محورهای این نگاه جدید است.

میدری تصریح کرد: رئیس‌جمهور واقعیت‌های موجود را انکار نمی‌کند و صراحتاً به مشکلات نظام اداری، عقب‌ماندگی‌ها، اتلاف منابع، مسائل انرژی، تخریب محیط زیست و شیوه‌های نادرست مدیریتی اشاره می‌کند. در کنار این نقد، ایشان بر مسئولیت مشترک همه ما تأکید دارند؛ هم در پیدایش وضعیت موجود و هم در قدرت تغییر آن.

وزیر کار با بیان اینکه بزرگ‌ترین استراتژی دشمنان کشور ایجاد یأس و ناامیدی است، گفت: وقتی سهم مسئولیت و تقصیر خود را نپذیریم و فقط مطالبات مطرح کنیم، روحیه یأس را در خود و دیگران تقویت می‌کنیم. مدیر و مسئول باید امر شدنی و ناشدنی را تشخیص دهد و انتظارات را متناسب با توان واقعی تنظیم کند.

میدری با اشاره به محاصره اقتصادی سخت کشور اظهار داشت: ما برای استقلال که آرمان مقدس ماست، ایستاده‌ایم و هزینه می‌دهیم. محاصره اقتصادی شرایط را سخت کرده، اما راهی جز ایستادگی نداریم. کشوری که تسلیم شود نابود می‌شود و کشوری که مقاومت کند، زخم می‌خورد اما می‌تواند خود را ترمیم کند.

وی با اشاره به ظرفیت تمدنی ایران گفت: ایران مهد تمدن‌های بزرگ بوده و بارها پس از تهاجم، دوباره تمدن‌سازی کرده است. اگر مدیران به این مرحله تمدن‌سازی باور داشته باشند و نگاه واقع‌بینانه و مسئولانه داشته باشند، می‌توانند ظرفیت‌های عظیم هر گوشه از کشور را فعال کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانکی همواره چند برابر بودجه عمرانی کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بانک رفاه به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور، منابع خود را در اختیار توسعه استان‌ها از جمله چهارمحال و بختیاری قرار داده است.

میدری افزود: ما در حال انتقال به ابزارهای نوین تأمین مالی هستیم. برات الکترونیک، اوراق گام و سایر ابزارهای بازار سرمایه می‌توانند صنایع و تعاونی‌ها را از تنگنای سرمایه در گردش بی‌نیاز کنند. سازمان تأمین اجتماعی نیز با انتشار اوراق، به سمت کاهش مسدودسازی حساب بنگاه‌های اقتصادی حرکت کرده است. این تحولات بزرگ در شرایط تحریم شکل گرفته و ما را به سمت شیوه‌های صحیح‌تر توسعه اقتصادی هدایت می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: هیچ راهی جز همکاری و همدلی وجود ندارد. همه کارمندان دولت، مدیران و وزرا قدرت دارند و هیچ‌کس بی‌قدرت نیست. با پذیرش واقعیت‌ها، نقد خود و بسیج نیروها می‌توانیم وضعیت موجود را تغییر دهیم.