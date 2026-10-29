پیروزی پالایش نفت بندرعباس و تساوی فولاد هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر پنجشنبه با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد و یک دیدار باقی مانده این هفته روز جمعه برگزار می‌شود.

در جریان دیدارهای این هفته پالایش نفت بندرعباس به عنوان میهمان برابر نگین تندیس قرچک به میدان رفت و موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر ۲ حریف خود را شکست دهد.

مرتضی فرزانیان با به ثمر رساندن سه گل ستاره پالایش نفت بندرعباس در این دیدار بود. سبحان شراعی و امیرحمزه صدیق‌زاده نیز دیگر گل‌های نماینده هرمزگان را به ثمر رساندند.

پالایش نفت بندرعباس با کسب این پیروزی ۲۳ امتیازی شد و همچنان در جایگاه دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور قرار دارد.

دیگر نماینده هرمزگان فولاد هرمزگان نیز در دیداری خانگی برابر سن‌ایچ ساوه به تساوی ۲ بر ۲ رسید.

حسام بابایی و نوید آذری گل‌های فولاد هرمزگان را در این مسابقه به ثمر رساندند تا این تیم با کسب یک امتیاز مجموع امتیازات خود را به ۱۹ برساند و در رده سوم جدول رده‌بندی باقی بماند.

بر اساس برنامه اعلام‌ شده دو نماینده هرمزگان در هفته آینده روز یکشنبه ۲۴ آبان به مصاف حریفان خود می‌روند، پالایش نفت بندرعباس در دیداری خانگی میزبان شهرداری ساوه خواهد بود و فولاد هرمزگان نیز در دیداری خارج از خانه به مصاف گیتی‌پسند می‌رود.