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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

مخبر: اروپا در همکاری با آمریکا، باد کاشت و امروز طوفان درو می‌کند

مخبر: اروپا در همکاری با آمریکا، باد کاشت و امروز طوفان درو می‌کند

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: اروپا در چارچوب همکاری ناتو با آمریکا، باد کاشت و امروز طوفان بحران اقتصادی و اجتماعی را درو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی شکل گیری اعتراضات مردمی در چند کشور اروپایی و همچنین اظهارات رئیس جمهور فرانسه که بحران های امروز پاریس را به تنگه هرمز مرتبط دانسته، در صفحه شخصی خود نوشت: اروپا در روزهای جولان ترامپ علیه جمهوری اسلامی با عملکرد خود در قالب همکاری ناتو، باد کاشت و امروز با بحران اقتصادی و اجتماعی در حال درو کردن طوفان خودخواسته است.

وی افزود: مکرون حالا آشوب های پاریس را به تنگه هرمز گره زده است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تاکید کرد: پیامدهای جنگ نابخردانه امریکا و اسرائیل علیه ایران، جهانی است.

کد مطلب 6993888

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