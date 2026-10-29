به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی شکل گیری اعتراضات مردمی در چند کشور اروپایی و همچنین اظهارات رئیس جمهور فرانسه که بحران های امروز پاریس را به تنگه هرمز مرتبط دانسته، در صفحه شخصی خود نوشت: اروپا در روزهای جولان ترامپ علیه جمهوری اسلامی با عملکرد خود در قالب همکاری ناتو، باد کاشت و امروز با بحران اقتصادی و اجتماعی در حال درو کردن طوفان خودخواسته است.

وی افزود: مکرون حالا آشوب های پاریس را به تنگه هرمز گره زده است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تاکید کرد: پیامدهای جنگ نابخردانه امریکا و اسرائیل علیه ایران، جهانی است.