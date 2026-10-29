بابایی: کارآفرینان یزدی با وجود زیان اقتصادی اشتغال استان را حفظ کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی پنجشنبه شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور نمایندگان مجلس، مدیران و فعالان صنعتی، نقش کارآفرینان و تشکل‌های صنعتی را در حفظ پویایی اقتصاد استان مهم دانست.

وی با اشاره به مشکلات بخش گردشگری اظهار کرد: یزد در این حوزه روزهای دشواری را پشت سر گذاشته و شرایط موجود، تحقق برنامه‌های استان برای توسعه گردشگری رویدادمحور را با چالش‌هایی مواجه کرده است؛ با این حال، تلاش برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای ادامه دارد.

استاندار یزد با اشاره به طرح‌های در دست اجرا برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حمل‌ونقل افزود: ساخت یک هتل پنج‌ستاره در استان در حال انجام است و شرکت یزدریل نیز قرار است تا پایان سال به شبکه ریلی استان اضافه شود.

بابایی در پایان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در رونق اقتصادی استان خاطرنشان کرد: تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی با همراهی و تلاش مستمر، برای حفظ فعالیت‌های تولیدی و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد یزد مشارکت دارند.