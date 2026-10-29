به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران و فعالان صنعتی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی را از اولویت‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: با وجود افزایش هزینه‌ها و مشکلات تأمین مواد اولیه، فعالان اقتصادی یزد همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند و تاکنون تعدیل نیرو در سطح استان نداشته‌ایم.

وی با اشاره به موانع اداری پیش روی تولیدکنندگان افزود: پیچیدگی‌های بروکراتیک در برخی موارد روند فعالیت واحدهای صنعتی را دشوار کرده است و لازم است ضمن تسهیل فرایندهای اداری، پاسخ‌گویی بانک مرکزی و عدالت در توزیع منابع ارزی و خطوط اعتباری مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم یزد در مجلس با انتقاد از تمرکز تخصیص ارز در تهران تصریح کرد: طبق اظهارات مطرح‌شده، حدود ۶۰ درصد تخصیص اعتبارات ارزی به تهران اختصاص می‌یابد؛ ازاین‌رو شفافیت در نحوه توزیع منابع و برخورداری متناسب استان‌ها از اعتبارات ضروری است.

جوکار همچنین خواستار افزایش اختیارات استان‌ها در مدیریت و تخصیص خطوط اعتباری شد و تأکید کرد: واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها می‌تواند روند رسیدگی به نیازهای واحدهای تولیدی را تسریع کند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی و گلخانه‌ها گفت: با وجود ظرفیت بالای تولید محصولات گلخانه‌ای در یزد، قطعی برق خسارت‌ها و دشواری‌هایی برای کشاورزان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است و باید برای تأمین برق پایدار این واحدها تدابیر لازم اتخاذ شود.

نماینده مردم یزد در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، احیای بافت تاریخی یزد را فرصتی برای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی استان دانست و خاطرنشان کرد: بازآفرینی و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بافت تاریخی می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگر و تقویت اقتصاد استان داشته باشد.