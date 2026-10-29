بازداشت یک نظامی صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۷ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که یک نظامی این رژیم که مأموریت‌هایی انجام داده و به نفع یک نهاد ایرانی فعالیت کرده بود، بازداشت شده است.

این رسانه صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزود که دادستانی نظامی کیفرخواست را علیه این نظامی بازداشت شده ارائه کرده است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت در این خصوص گزارش داد: در جریان بازجویی‌ها مشخص شد که این نظامی یک سال با عوامل ایرانی در ارتباط بوده و در این مدت، اطلاعات حساسی را درباره فعالیت‌های نظامی یگان خود، و همچنین داده‌هایی پیرامون وضعیت‌های آماده‌باش و آرایش نیروها در ارتش اسرائیل، به آن‌ها منتقل کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، نظامی مذکور اطلاعاتی درباره پایگاه‌های نظامی و اماکن مهم را در اختیار رابط خود قرار داد و همچنین از سامانه‌های رهگیر، خودروهای نظامی و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی که در اسرائیل مستقر بودند، عکس‌برداری کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد: جزئیات جدیدی فاش شد که نشان می‌دهد نظامی متهم به کار برای اطلاعات ایران، به «گردان امداد و نجات» وابسته به فرماندهی جبهه داخلی تعلق دارد؛ یگانی راهبردی که در هر حمله موشکی فوراً فراخوانده می‌شود.