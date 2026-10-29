نظام بانکی به نیازهای اقتصادی آذربایجان غربی توجه بیشتری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پنجشنبه شب در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه نقدینگی باید متناسب با نیازهای تولیدی کشور به سمت بخش‌های مولد هدایت شود، افزود: در برخی کشورها نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست، در حالی که این شاخص در کشور ما فاصله قابل‌توجهی با این سطح دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به بهبود جایگاه استان در شاخص تسهیلات بانکی، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی پیش‌تر در بسیاری از شاخص‌ها در میان استان‌های انتهایی کشور قرار داشت، اما براساس آمار رسمی بانک مرکزی، جایگاه استان در زمینه تسهیلات بانکی بهبود یافته است.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه ارتقای جایگاه استان به معنای مطلوب بودن عملکرد بانک‌ها نیست، افزود: این رتبه در مقایسه با سایر استان‌ها محاسبه می‌شود و همچنان باید برای افزایش سهم آذربایجان‌غربی از تسهیلات بانکی تلاش بیشتری صورت گیرد.

رحمانی همچنین با اشاره به تفاوت عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، از پایین بودن سهم تسهیلات بانک کشاورزی در استان انتقاد کرده و یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌ها و ماهیت کشاورزی آذربایجان‌غربی، انتظار می‌رود حمایت مالی از این بخش متناسب با جایگاه آن در اقتصاد استان باشد.

وی، سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به آذربایجان‌غربی را فرصتی ارزشمند برای پیگیری مسائل اقتصادی دانسته و افزود: این سفر می‌تواند منشأ خیر و برکت برای استان باشد و در همین راستا، درخواست‌هایی برای تشکیل کارگروه‌های ویژه با هدف بررسی و رفع مسائل و مشکلات آذربایجان ‌غربی مطرح کرده‌ایم.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان امروز با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان ‌غربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست مسائل و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و راهکارهای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و مرزی آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفت.