تردد و صف کامیون های ترانزیتی در مرزها با مقامات ترکیه بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی زاده پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هفته آینده سفری به کشور ترکیه خواهیم داشت و با مقامات این کشور در خصوص تردد و صف کامیون های ترانزیتی در مرزهای دوکشور بحث و تبادل نظر می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نتایج سفر یک روزه به استان نیز گفت: با احصای مشکلات بخش اقتصادی آذربایجان‌غربی فعالیت اقتصادی استان شتاب می‌گیرد.

وی با اشاره به بازدید از پایانه وگمرکات مرزی بازرگان در ماکو و سرو در ارومیه از پیگیری موانع موجود در حوزه صادرات و واردات، مشکلات زیرساختی مرزها و تسهیل تردد کامیون‌ها خبر داد و گفت: مسائل مطرح‌شده در این جلسه در تهران پیگیری می‌شود تا زمینه رونق مبادلات تجاری و شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی استان فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تصریح کرد: پیگیری این مسائل با هدف تسهیل روند صادرات و واردات و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان انجام می‌شود تا مبادلات تجاری با سرعت و رونق بیشتری دنبال شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به روند تردد ناوگان حمل‌ونقل باری در مرزها مربوط می‌شود، ادامه داد: هفته آینده به ترکیه سفر کرده و موضوع تسهیل تردد کامیون‌ها و افزایش میزان تردد این ناوگان در جریان این سفر مطرح خواهد شد تا زمینه رفع مشکلات موجود فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی مسائل زیرساختی در مرزها اشاره کرد و گفت: در جریان بازدید و بررسی‌های انجام‌شده، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های مرزی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این مسائل در کنار سایر مشکلات مطرح‌شده، برای پیگیری در دستور کار قرار دارد.

مدنی‌زاده بر پیگیری مسائل و مشکلات احصاشده در حوزه فعالیت‌های اقتصادی استان تأکید و یادآورشد: هدف از این پیگیری‌ها، رفع موانع موجود، تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رونق صادرات و واردات و توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی است.