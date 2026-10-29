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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

خراسان جنوبی به دنبال سهم بیشتر از زنجیره ارزش معدن کشور است

خراسان جنوبی به دنبال سهم بیشتر از زنجیره ارزش معدن کشور است

بیرجند- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: حضور شرکت‌های معدنی استان در ایران کانماین، فرصتی برای جذب سرمایه‌گذار و حرکت به سمت فرآوری بیشتر و اشتغال پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی‌فر شامگاه پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: خراسان جنوبی امسال نیز با برپایی پاویون استانی و حضور شرکت‌های معدنی و فرآوری مواد معدنی در این نمایشگاه حضور فعالی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی افزود: نمایشگاه ایران کانماین فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط میان فعالان معدنی استان با بخش خصوصی سایر مناطق کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: تقویت این ارتباطات می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه استان در زنجیره ارزش معدنی کشور و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

شریعتی‌فر با تأکید بر اهمیت فرآوری مواد معدنی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی استان و توسعه فعالیت‌های فرآوری، در ایجاد اشتغال پایدار و پیشبرد توسعه اقتصادی خراسان جنوبی نقش مؤثری دارد.

وی همچنین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند به دلیل پیگیری و برپایی پاویون استان برای چهارمین سال متوالی قدردانی کرد و از تلاش‌های نظام مهندسی معدن و خانه معدن استان نیز تشکر کرد.

شریعتی‌فر ابراز امیدواری کرد ارتباط شرکت‌های معدنی خراسان جنوبی با فعالان بخش خصوصی کشور در این نمایشگاه، زمینه توسعه همکاری‌ها و تقویت اقتصاد استان را فراهم کند.

کد مطلب 6993907

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