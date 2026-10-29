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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

فرماندار دشتی: همکاری مردم با مأموران سرشماری ضروری است

فرماندار دشتی: همکاری مردم با مأموران سرشماری ضروری است

بوشهر- فرماندار دشتی با ارزیابی مطلوب روند اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در شهرستان، بر ضرورت همکاری مردم شهرها و روستاها با مأموران و ارائه دقیق اطلاعات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در بازدید از ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵، روند اجرای سرشماری در شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و خواستار همکاری همه مردم در شهرها و روستاها با مأموران سرشماری شد.

وی با تأکید بر اهمیت سرشماری در برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان، از شهروندان خواست با مأموران سرشماری همکاری کرده و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت دقیق ارائه کنند.

فرماندار دشتی همچنین اعلام کرد: ستاد سرشماری مستقر در فرمانداری شهرستان، همه‌روزه در دو نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ فعال بوده و آماده پاسخگویی و راهنمایی شهروندان است.

کد مطلب 6993910

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