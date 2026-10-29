قدردانی حزب الله از «داسیلوا»و استقبال از اقدام سازمان ملل درباره کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان از مواضع رئیس جمهور برزیل در حمایت از مسائل ملت ها خصوصا مسئله فلسطین تجلیل کرد.

بر اساس این گزارش، مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای از مواضع لولا داسیلوا رئیس‌ جمهور برزیل در حمایت از مسائل بر حق ملت ها و حق آنها در آزادی و تعیین سرنوشت خصوصا مسئله فلسطین و ایستادگی در برابر سلطه آمریکا قدردانی کرد.

حزب الله تأکید کرد: ما معتقدیم اعتماد مجدد ملت برزیل به لولا داسیلوا تاکیدی بر پایبندی وی به گزینه‌ های ملی مستقل بدور از سلطه و دیکته‌ های خارجی است.

حزب الله همچنین از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار پایان دادن به محاصره آمریکا علیه کوبا است، استقبال کرد.

در بیانیه حزب الله در این خصوص آمده است: این پیروزی که به منزله پیروزی عدالت و حق پس از دهه‌ ها محاصره، اعمال فشار و ستم علیه ملت کوبا را به مردم این کشور تبریک می گوییم.

حزب الله تأکید کرد که خط مشی آمریکا مبتنی بر محاصره، دخالت در امور کشورها و تسلیم کردن آنها را که به منزله تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر است، محکوم می کند.