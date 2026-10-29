به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی‌چلک شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه این مسابقات در بابلسر، با اشاره به حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف، توجه به ابعاد اجتماعی ورزش بانوان را فراتر از نتایج و رتبه‌های کسب‌شده دانست.

وی اظهار کرد: فراهم‌کردن فرصت حضور زنان و دختران در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی، زمینه مناسبی برای شناسایی توانمندی‌ها، تقویت اعتمادبه‌نفس و گسترش ارتباطات اجتماعی فراهم می‌کند.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مسئولیت‌ها و دشواری‌های زندگی برخی از بانوان، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان تأکید کرد و افزود: برنامه‌های جمعی و ورزشی می‌توانند فرصت دیده‌شدن استعدادها و حضور مؤثرتر زنان در جامعه را فراهم آورند.

موسوی‌چلک همچنین همکاری مجموعه‌های اجرایی و عوامل برگزارکننده را در تحقق اهداف اجتماعی این رویدادها مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: رقابت‌های ورزشی علاوه بر ایجاد فضای سالم رقابت، زمینه تعامل میان استان‌ها، تقویت همدلی و ارتقای روحیه جمعی در میان زنان و دختران را فراهم می‌کنند.

رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت حرکت از حمایت‌های صرف به سمت توانمندسازی اجتماعی اظهار کرد: شناسایی استعدادها، تقویت خودباوری و ایجاد امید و نشاط در محلات، از محورهای اساسی توانمندسازی زنان و دختران، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار است.

وی با اشاره به اهمیت محله‌محوری در برنامه‌های اجتماعی افزود: این رویکرد امکان شناسایی ظرفیت‌ها، استعدادها و نیازهای مردم را در بستر زندگی روزمره آنان فراهم می‌کند و زمینه مشارکت فعال‌تر شهروندان در حل مسائل اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی را افزایش می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه توانمندسازی اجتماعی باید در کنار حمایت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: تقویت همدلی، همبستگی، خودباوری و امید اجتماعی باید جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های حمایتی داشته باشد.

رحمانی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه بروز توانایی‌های زنان و دختران گفت: بانوان می‌توانند با حضور فعال در برنامه‌های محلی، در ارتقای امنیت، آرامش و همبستگی محلات نقش مؤثری ایفا کنند؛ از این‌رو، شناسایی استعدادها و فراهم‌کردن فرصت رشد و مشارکت آنان از مسئولیت‌های مهم مجموعه بهزیستی است.

وی، مسابقات داژبال بانوان محلات را نمونه‌ای از ظرفیت ورزش برای تحقق اهداف اجتماعی عنوان کرد و افزود: ورزش افزون بر ارتقای سلامت جسمی، به افزایش نشاط اجتماعی، تقویت ارتباطات انسانی و شکل‌گیری حس تعلق به جامعه کمک می‌کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های ورزشی در چارچوب رویکرد محله‌محوری می‌تواند زمینه کشف استعدادها، افزایش اعتمادبه‌نفس و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند و فرصت حضور بانشاط‌تر و اثرگذارتر زنان و دختران را در عرصه‌های اجتماعی گسترش دهد.