به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی عصر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع دو فقره قتل در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ در شهرستان خرم‌آباد و مجروح شدن دو نفر دیگر با سلاح جنگی در جریان این حوادث، همچنین وقوع یک فقره سرقت مسلحانه خودرو، شناسایی و دستگیری متهم متواری به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

شناسایی مخفیگاه متهم با اقدامات اطلاعاتی

وی افزود: متهم پس از ارتکاب جرائم یادشده متواری شده بود و ماه‌ها تحت تعقیب قرار داشت. کارآگاهان پلیس آگاهی لرستان با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه وی در یکی از استان‌های جنوبی کشور شدند.

دستگیری در عملیات غافلگیرانه

رئیس پلیس آگاهی لرستان تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه و در ساعات اولیه بامداد، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی استان انتقال دادند.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهامات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.