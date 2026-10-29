به گزارش خبرنگار مهر، محمد دوستار رئیس شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم فومن با قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، علما، خانواده‌های معظم شهدا و دانش‌آموزان اظهار کرد: حضور مردم در بیش از ۲۴۰ شب برای دفاع از وطن و حمایت از نظام اسلامی، رویدادی کم‌نظیر در تاریخ جهان است که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تغییر جایگاه ایران در معادلات جهانی افزود: پیش از انقلاب، ایران در جایگاه کشوری وابسته به قدرت‌های جهانی قرار داشت، اما انقلاب اسلامی زمینه استقلال کشور و ایفای نقشی اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، علمی و نظامی ایران در معادلات جهانی اهمیت راهبردی دارد، تصریح کرد: استقلال‌خواهی و ایستادگی ایران در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، از جمله عواملی است که موجب فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه کشور شده است.

دوستار با اشاره به جنگ‌های تحمیلی و فشارهای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی کشور را با بحران جدی مواجه کنند، اما حضور مستمر مردم در صحنه نشان داد که اراده ملت ایران و پیوند آنان با کشورشان را نمی‌توان نادیده گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت موقعیت راهبردی تنگه هرمز در اقتصاد جهانی افزود: تحولات اخیر نشان داده است که جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تا چه اندازه اثرگذار است و مسائل مرتبط با این آبراه راهبردی، توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود جلب کرده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ روحیه امید در جامعه بیان کرد: امروز علاوه بر عرصه نظامی، درگیر جنگ شناختی نیز هستیم و یکی از اهداف اصلی دشمن، تضعیف امید مردم و به‌ویژه جوانان نسبت به آینده کشور است.

دوستار با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تقویت امید اجتماعی خاطرنشان کرد: مسئولان باید با تلاش جهادی و مضاعف و ارائه عملکرد مؤثر، زمینه امیدواری بیشتر مردم و نسل جوان را فراهم کنند.

وی حفظ وحدت و انسجام ملی را از دیگر ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و گفت: همه جریان‌ها و گروه‌های فکری باید با کنار گذاشتن اختلافات، برای حفظ ایران اسلامی در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چراکه خدشه‌دار کردن وحدت جامعه، اقدامی در تضاد با آرمان‌های شهدا و منافع ملی است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان با اشاره به ضرورت تداوم حضور مردم در اجتماعات شبانه تأکید کرد: تا زمانی که رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در صحنه تأکید دارند، باید این اجتماعات با شور و برنامه‌های متنوع ادامه یابد و هر فرد تلاش کند با دعوت از دیگران، بر گستره مشارکت مردمی بیفزاید.

دوستار در پایان با قدردانی از حضور مردم فومن، این مشارکت مستمر را نشانه آگاهی، مسئولیت‌پذیری و پایبندی مردم به کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که ایران اسلامی با تکیه بر وحدت ملی و ظرفیت‌های داخلی، جایگاه خود را در معادلات جهانی بیش از پیش ارتقا دهد.