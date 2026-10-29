به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر مصطفی ایزدی شامگاه پنجشنبه در اختتامیه اجلاسیه ملی چهار هزار شهید استان گلستان، با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: میدان‌های نبرد، عرصه خودسازی و تعالی انسان‌ها بود و رزمندگان با تکیه بر ایمان و معنویت، پیروزی‌هایی فراتر از پیش‌بینی‌ها به دست آوردند.

وی با اشاره به عملیات کربلای یک و آزادسازی مهران افزود: در شرایطی که برای اجرای عملیات به ۷۲ گردان نیاز داشتیم، تنها ۳۳ گردان فراهم شد؛ اما با تغییر طرح عملیاتی و تلاش رزمندگان، مهران و ارتفاعات قلاویزان آزاد شدند. تیپ مردم‌پایه نینوا و لشکر ۲۵ کربلا نیز در این عملیات نقش مؤثری داشتند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به نقش معنویت در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس، یادآور شد: رزمندگان در کنار مقابله با دشمن، مسیر رشد و تعالی انسانی را طی کردند و بسیاری از فرماندهان شهید با رفتار و منش خود، الگوی ایثار و فداکاری شدند.

ایزدی با یادآوری خاطره‌ای از شهید محمد بروجردی، بر جایگاه معنوی شهدا تأکید کرد و گفت: پیروزی‌های دوران دفاع مقدس تنها دستاوردهای نظامی نبود، بلکه جلوه‌ای از ایمان، خودسازی و پایبندی رزمندگان به ارزش‌های انسانی به شمار می‌رفت.

وی همچنین با اشاره به نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت، مبارزه با گروه تروریستی داعش را از جلوه‌های تداوم فرهنگ دفاع مقدس دانست و تأکید کرد که تربیت‌یافتگان این مکتب در مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای نقش‌آفرینی کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمن هم‌زمان با پیشرفت‌های جمهوری اسلامی، فشارهای تازه‌ای را اعمال می‌کند، گفت: هدف دشمن از تحریم‌ها و جنگ تبلیغاتی، تضعیف انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیشرفت علمی و قدرت دفاعی ایران است؛ اما ملت ایران با ایستادگی خود این محاسبات را برهم زده است.

ایزدی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر منطقه، بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد و افزود: ملت ایران با حضور در صحنه و پایداری در برابر فشارها نشان داده است که تهدیدهای خارجی نمی‌تواند اراده مردم را به‌سادگی متزلزل کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به رفتار رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت: در جریان عملیات کربلای یک، شماری از نیروهای عراقی هنگام عقب‌نشینی در میدان مین گرفتار شدند و شهید حاج غلامرضا صالحی با وجود شرایط خطرناک، برای نجات مجروحان اقدام کرد. این رفتار نشان می‌دهد که توجه به جان انسان‌ها و ارزش‌های اخلاقی، از ویژگی‌های برجسته رزمندگان ایرانی بود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، گلستان را نماد همزیستی اقوام و مذاهب دانست و با اشاره به حضور بیش از ۶۰۰ شهید اهل سنت در این استان اظهار کرد: همراهی شیعه و سنی در دفاع از کشور، جلوه‌ای از وحدت مردم گلستان و مشارکت اقوام مختلف در پاسداری از ایران است.

ایزدی با تأکید بر اینکه یاد شهدا نباید به برگزاری مراسم محدود شود، حفظ آرمان‌ها و تداوم راه آنان را ضروری دانست و گفت: حضور مردم در آیین‌های بزرگداشت شهدا، زمانی اثرگذار خواهد بود که با تقویت همبستگی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های مورد تأکید شهدا همراه شود.

وی با دعوت از حاضران به حفظ وحدت و میثاق با شهدا، بر ادامه مسیر ایثار و مقاومت تأکید کرد و حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی را عاملی مهم در تداوم این مسیر دانست.