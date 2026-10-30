دستگیری ۲ سارق و مالخر در طرح ارتقای امنیت اجتماعی رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی تیموری در سخنانی، اظهار کرد: در راستای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردمی، مأموران انتظامی شهرستان طرح‌های انتظامی و پاکسازی را در نقاط مختلف رومشکان اجرا کردند.

وی افزود: مأموران در جریان اجرای این طرح‌ها و با انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق و مالخر شدند که متهمان در تحقیقات پلیس به سه فقره سرقت شامل سرقت از مغازه، تلفن همراه و معابر اعتراف کردند.

توقیف ۱۶ خودرو و موتورسیکلت متخلف

فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انضباط‌بخشی ترافیکی گفت: در جریان این عملیات‌ها، ۱۶ وسیله نقلیه متخلف شامل ۱۲ دستگاه خودرو و چهار دستگاه موتورسیکلت به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز و نداشتن مدارک قانونی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

دستگیری ۲ خرده‌فروش مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر

تیموری همچنین از دستگیری ۲ خرده‌فروش مواد مخدر خبر داد و بیان کرد: مأموران در این بخش از طرح، مقادیری انواع مواد مخدر و قرص‌های مخدر را از متهمان کشف کردند.

وی ادامه داد: در راستای جمع‌آوری معتادان متجاهر نیز ۶ نفر از سطح معابر شهرستان جمع‌آوری و برای درمان به مراکز مربوطه معرفی شدند.