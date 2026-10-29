به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو منبع آگاه اعلام کردند شرکت‌های نفتی آمریکایی اکسون‌موبیل و شورون، برنامه‌های خود برای حضور مدیران ارشدشان در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی نفت ابوظبی را به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، قرار بود «دارن وودز»، مدیرعامل اکسون‌موبیل، در این رویداد نفتی شرکت کند. همچنین «کلی نیف»، رئیس بخش اکتشاف و تولید شورون، به‌عنوان نماینده این شرکت در نمایشگاه حضور می‌یافت.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که منطقه خلیج فارس با افزایش نگرانی‌های امنیتی در پی تحولات نظامی و تنش‌های منطقه‌ای مواجه است.

بسته بودن تنگه هرمز، تداوم جنگ علیه ایران و تبادل حملات میان طرف‌های درگیر در منطقه، از جمله عواملی است که بر فضای امنیتی خلیج فارس و فعالیت‌های اقتصادی و انرژی در این منطقه تأثیر گذاشته است.

نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی نفت ابوظبی، موسوم به «آدیپک»، از مهم‌ترین رویدادهای صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود و شرکت‌های بزرگ انرژی و مقام‌های ارشد این صنعت در آن حضور می‌یابند.