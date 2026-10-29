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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

دعوت ۵ بانوی خوزستانی به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

دعوت ۵ بانوی خوزستانی به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

اهواز - پنج بانوی خوزستانی از سوی کادر فنی به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتسال بانوان ایران از ۱۱ آبان‌ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، اسامی ۱۴ بازیکن به این اردو را اعلام کرد.

بر همین اساس مریم سادات‌سید، شقایق متعمدی سده، زهرا کیانی، الهام عنافچه و فهیمه قنبری از خوزستان به این اردو فراخوانده شدند.

اردوی فوق از روز ۱۱ تا ۱۲ آبان‌ماه در تهران برگزار می شود و سپس بازیکنان تهران را به مقصد چین ترک می کنند تا در تورنمنت چین حضور داشته باشند.

این اردو در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی فوتسال بانوان برای حضور در رقابتهای بین المللی برگزار می‌شود و بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.

کد مطلب 6993944

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